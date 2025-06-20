中悦耑悦均價43萬 不爭為爭 不鳴為鳴
低調實力派，鍾情耑悦
有一群【耑悦】的住戶，他們不為表現而表現。不爭，卻在事業裡大放異彩。不鳴，卻在社會上萬人簇擁。他們不搶占於舞台中央，卻是幕後真正的主導者。他們不看聲量，只看本質；不比張揚，但深諳格局。他們的領導特質，為自己累積了沉穩的人生品味，對空間的選擇，如同對人生的選擇——既安靜，又精確。
回家即渡假，極致放鬆
對這些人來說，最奢侈的不是空間本身，而是與世隔絕的自在。【耑悦】為他們預留一個沒有社交壓力、全然隱私的空間。在這裡，銅銀離子泳池、健身房、濃綠中庭、瑜珈室皆可輕鬆俬享，不用面對人群的目光，在最安心、最自在的場域放鬆。空間回歸純粹，生活才真正療癒，是專屬企業家的市心渡假奢嶼。
百坪至上，對味人生的尺度
他們選擇【耑悦】作為調養生息的家，以百坪寬裕尺度對位內斂性格。一層兩戶雙梯、二進式玄關，創造完美私領域的界線，守護不被打擾的返家轉場。獨立式書房，隔絕外界雜音，享受靜思、獨處的遺世獨立。百坪寬裕，讓您在閱讀、更衣、休息區域各有歸屬的空間規劃中放下、放空，享受完全Me Time的能量滋養。
基本資料
中悦耑悦 | 中路特區｜精工落成・116・122坪
接待會館｜桃園市桃園區正光路808號
鑑賞專線｜03-356-6677
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