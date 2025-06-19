控318解釋令危及用藥安全 藥師全聯會今天至監察院陳情

衛福部今年3月18日以藥事法第103條解釋令（318解釋令），中藥或生藥相關學系畢業生，在學期間修畢中藥核心課程35學分，於中藥販賣業藥商實務歷練一年以上者，即可成為中藥商，引發藥師、中藥商雙方論戰。藥師公會全聯會理事長黃金舜今天帶隊至監察院陳情，並指出318解釋令，已扭曲「藥事法」第103條立法原意，不僅違法，非藥師專業背景者販售中藥，更危急全民用藥安全。

藥師公會在監察院前高舉「中藥也是藥，專業不可少」、「拒絕非法解釋，捍衛用藥安全」、「反對衛福部違法行政命令」、「藥師專業不容踐踏」等標語，訴求衛福部撤回318解釋令。黃金舜表示，藥師公會全聯會具名陳訴衛福部長邱泰源、中醫藥司司長蘇奕彰及衛福部，刻意曲解法律，將原本設計為「逐步退場」中藥販售條款，錯誤操作為「人人都可進場」的開放政策。

「衛福部形同放棄對中藥販售資格專業把關。」黃金舜表示，中藥、西藥都是藥，中藥不是一般食品，根據「藥事法」及「藥師法」，不論中藥、西藥，只要是藥品，都應由具有藥學專業的藥師、藥劑生管理販售，「這不僅是法規，也是為保護民眾安全」，衛福部卻已解釋令放寬門檻，甚至中藥、生藥相關學系畢業生、有實務經驗者都可販售中藥，形同開後門，「變相永久開放。」

黃金舜說，衛福部此舉形同把原本應淘汰的「落日條款」，變成人人均可申請成為中藥商的「日出條款」，只要有名義上學經歷，就能進場販賣中藥，恐導致無專業把關商家，大量販售中藥品，不僅違法，更是對全民健康重大威脅，中藥與西藥一樣有藥理作用，未經專業藥師管理，恐導致劑量錯誤、品質不良、藥物交互副作用等情況，一旦誤信未經專業管理中藥販售店面，用藥安全形同「賭運氣」，後果不堪設想。