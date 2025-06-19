快訊

台中市府贏了！環境部直接撤銷中火1800萬罰鍰 法院認定違法

美恐參戰大規模轟炸伊朗？專家曝最壞後果：付沉重代價

准了！金管會宣布通過永豐金、京城銀合併案

控318解釋令危及用藥安全 藥師全聯會今天至監察院陳情

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
藥師公會在監察院前高舉「中藥也是藥，專業不可少」、「拒絕非法解釋，捍衛用藥安全」、「反對衛福部違法行政命令」、「藥師專業不容踐踏」等標語，訴求衛福部撤回318解釋令。圖／藥師公會提供
藥師公會在監察院前高舉「中藥也是藥，專業不可少」、「拒絕非法解釋，捍衛用藥安全」、「反對衛福部違法行政命令」、「藥師專業不容踐踏」等標語，訴求衛福部撤回318解釋令。圖／藥師公會提供

衛福部今年3月18日以藥事法第103條解釋令（318解釋令），中藥或生藥相關學系畢業生，在學期間修畢中藥核心課程35學分，於中藥販賣業藥商實務歷練一年以上者，即可成為中藥商，引發藥師、中藥商雙方論戰。藥師公會全聯會理事長黃金舜今天帶隊至監察院陳情，並指出318解釋令，已扭曲「藥事法」第103條立法原意，不僅違法，非藥師專業背景者販售中藥，更危急全民用藥安全。

藥師公會在監察院前高舉「中藥也是藥，專業不可少」、「拒絕非法解釋，捍衛用藥安全」、「反對衛福部違法行政命令」、「藥師專業不容踐踏」等標語，訴求衛福部撤回318解釋令。黃金舜表示，藥師公會全聯會具名陳訴衛福部長邱泰源、中醫藥司司長蘇奕彰及衛福部，刻意曲解法律，將原本設計為「逐步退場」中藥販售條款，錯誤操作為「人人都可進場」的開放政策。

「衛福部形同放棄對中藥販售資格專業把關。」黃金舜表示，中藥、西藥都是藥，中藥不是一般食品，根據「藥事法」及「藥師法」，不論中藥、西藥，只要是藥品，都應由具有藥學專業的藥師、藥劑生管理販售，「這不僅是法規，也是為保護民眾安全」，衛福部卻已解釋令放寬門檻，甚至中藥、生藥相關學系畢業生、有實務經驗者都可販售中藥，形同開後門，「變相永久開放。」

黃金舜說，衛福部此舉形同把原本應淘汰的「落日條款」，變成人人均可申請成為中藥商的「日出條款」，只要有名義上學經歷，就能進場販賣中藥，恐導致無專業把關商家，大量販售中藥品，不僅違法，更是對全民健康重大威脅，中藥與西藥一樣有藥理作用，未經專業藥師管理，恐導致劑量錯誤、品質不良、藥物交互副作用等情況，一旦誤信未經專業管理中藥販售店面，用藥安全形同「賭運氣」，後果不堪設想。

藥師公會全聯會呼籲，衛福部應立即撤回該違法解釋令，回歸依法治理、專業把關的制度設計，藥師的設置與專業不是為了限制誰能賣藥，而是為了守護每一位民眾的健康與安全。黃金舜說，全聯會支持中藥文化，尊重歷史上從業人員權益，但不代表可以開放無專業背景者販售中藥，更不能犧牲用藥安全，換取制度鬆綁，「國人健康非實驗品，用藥安全沒有模糊空間。」

藥師公會全聯會理事長黃金舜（右六）今天帶隊至監察院陳情，向值日監委遞出陳情書。圖／藥師公會提供
藥師公會全聯會理事長黃金舜（右六）今天帶隊至監察院陳情，向值日監委遞出陳情書。圖／藥師公會提供

黃金 衛福部 中藥

延伸閱讀

中藥行十年後恐「只剩3千家」 衛福部預計7月底再放寬中藥商資格

籲中西藥分業 中藥商至衛福部陳情：外行壟斷扼殺專業

【重磅快評】貓之悲歌：肥貓躺監察院、浪貓關辦公室

衛福部納藥學系投入中藥產業 放寬在校修習學分

相關新聞

控318解釋令危及用藥安全 藥師全聯會今天至監察院陳情

衛福部今年3月18日以藥事法第103條解釋令（318解釋令），中藥或生藥相關學系畢業生，在學期間修畢中藥核心課程35學分...

央行利率連5凍！今年經濟成長保3 CPI下修為1.81%

．中央銀行第2季理監事會19日登場，一如市場預期，央行貼放利率「連五凍」、維持現行2%水準不變，房市管制按兵不動，今年經濟成長率預估值維持3.05%，CPI年增率下修為1.81%。央行理事會認為本次維持政策利率不變，將有助整體經濟金融穩健發展。

政院同意會銜少事法修正草案 有條件塗銷少年前案

前年台灣爆發新北少年割頸案震驚社會，近期黑道幫派利用少年從事犯罪案件趨勢亦有上升；行政院今天同意會銜司法院「少年事件處理...

迎戰汛期 卓榮泰：運用AI減少災損將列施政重點

台灣即將邁入汛期高峰，行政院長卓榮泰今天聽取災害防救辦公室所提的汛期整備情形，他說，運用AI等新興科技，導入防救災整備，...

郭台銘16歲愛女偏鄉當志工小老師 長髮清新外型像極曾馨瑩

「RoboYouth Taiwan台灣青年機器人教育計劃」主辦的FLL台東之旅在6月起跑，目前已順利結束。活動中有一位成員，是鴻海集團創辦人郭台銘與妻子曾馨瑩的大女兒Sandy。現年16歲的Sandy和母親一樣獻身公益活動，近日和同學赴台東與當地偏鄉學童開啟機器人課程。

外媒曝川普「最快這周末」打伊朗 多個聯邦機構備戰中

彭博資訊報導，多位知情人士透露，美國高層官員正準備數日內對伊朗發動攻擊的可能性，行動時機可能落在本周末，顯示美方鋪陳直接介入以伊衝突的作戰機制。 知情人士表示，情勢不斷發展，仍可能出現變化。部分人士指出，可能的行動時機落在周末；還有一名知情人士提到，數個聯邦機構的高層已經為攻擊預做準備。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。