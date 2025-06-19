立委考察太陽能板回收機制 證明台灣守護永續能力

立法院經濟委員會召委蔡易餘19日召集經濟部能源署與環境部資源循環署，前往苗栗鴻升環境科技公司實地考察太陽光電模組回收機制。蔡易餘與立委陳超明、鴻升環境總經理鍾佳勳及多位政府機關代表與會，並進行深入交流。

蔡易餘表示，面對自2035年起台灣每年預計產生逾十萬公噸廢棄太陽能板，政府與產業有責任攜手因應，建立完善回收機制，確保綠能發展不造成環境負擔，也破除太陽能板污染環境的錯誤印象。此行考察不僅為了釐清外界對廢棄太陽能板可能污染環境的疑慮，更重要的是透過實地走訪、了解回收產業現況，強化政府推動綠能產業的信心與決心。

蔡易餘強調，太陽能光電板最困難的是土地取得的問題。未來太陽能光電板將逐步契約期滿，經濟部能源署應協助更換發電效率更高的光電板進行汰舊換新，提升整體使用率。他也呼籲環境部作為末端回收機制之主管機關，應積極支持具備處理能力的國內廠商，協助擴大處理量能，並透過再生能源發展基金與導入國發基金挹注資源，完善從設置到回收的完整產業鏈。

鴻升環境總經理鍾佳勳說明，該公司目前具備年處理3,600公噸廢太陽能板的能力，並可回收鋁、玻璃、銀、矽晶片及PVDF，達成百分百回收再利用。但他也坦言，廠區擴建所需的土地與資金仍是當前瓶頸，期待政府給予具體協助。

經濟部能源署代理署長李君禮回應，台灣自推動太陽能以來僅20年，雖目前尚未出現大量廢板潮，但未來數年勢必陸續浮現。此次考察顯示國內已有具備技術與產能的業者，政府將持續完善政策說明，讓社會對綠能政策更具信心。

環境部資源循環署副署長林健三補充道，目前產業困境主要包括土地、資金與人力三大挑戰。環境部正研擬相關計畫，包括，設置氣候循環園區以解決土地問題；運用已撥補之國發基金100億元投入回收產業及透過產學合作培育綠能人才，強化後端產業整體能量。