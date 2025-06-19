政院同意會銜少事法修正草案 有條件塗銷少年前案

「RoboYouth Taiwan台灣青年機器人教育計劃」主辦的FLL台東之旅在6月起跑，目前已順利結束。活動中有一位成員，是鴻海集團創辦人郭台銘與妻子曾馨瑩的大女兒Sandy。現年16歲的Sandy和母親一樣獻身公益活動，近日和同學赴台東與當地偏鄉學童開啟機器人課程。

2025-06-19 14:30