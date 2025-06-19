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政院同意會銜少事法修正草案 有條件塗銷少年前案

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院今天同意會銜司法院「少年事件處理法」部分條文修正草案。圖／行政院提供
行政院今天同意會銜司法院「少年事件處理法」部分條文修正草案。圖／行政院提供

前年台灣爆發新北少年割頸案震驚社會，近期黑道幫派利用少年從事犯罪案件趨勢亦有上升；行政院今天同意會銜司法院「少年事件處理法」部分條文修正草案，少年受保護、轉介處分或刑之宣告執行完畢或赦免後3年內，未再受他案之處分或刑的宣告，才能塗銷少年前案紀錄及有關資料。

新北市某國中男學生2023年遭同校男學生刺死，涉案少年自稱具幫派背景，案發前半年才自少年觀護所返回學校，更多次霸凌同學。死者父親認為少年塗銷紀錄立意良善，卻將未爆彈放入校園，嚴重危害校園安全，提出廢除少年塗銷紀錄等訴求，司法院為此啟動修法。

行政院長卓榮泰指出，本次司法院增訂少年事件多元化保護處分間的轉換機制，及檢討修正少年前案塗銷相關規定，發揮預防再犯效果，行政院予以支持。

卓榮泰說，近期發現黑道幫派利用少年從事犯罪案件有增加趨勢，請法務部及內政部警政署除留意成少共犯案件，更須防範黑道幫派吸收少年從事犯罪。如有必要，請法務部適時洽商司法院修法，妥善解決成少共犯問題；另請教育部與警政署共同防堵黑道幫派進入校園，維護校園安全。

修正草案中增訂少年法院得視少年需求轉換保護管束、安置輔導等保護處分的機制，並得抗告等規定。另外，少年受保護、轉介處分或刑之宣告執行完畢或赦免後3年內，未再因故意觸犯刑罰法律而受保護處分或刑之宣告者，始得視為未曾受各該宣告。

校園安全 幫派 司法院

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