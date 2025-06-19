迎戰汛期 卓榮泰：運用AI減少災損將列施政重點

台灣即將邁入汛期高峰，行政院長卓榮泰今天聽取災害防救辦公室所提的汛期整備情形，他說，運用AI等新興科技，導入防救災整備，有助於災害的預警，並減少災損，應列為未來施政的重點。

卓榮泰指出，政府過去在綜合流域治理及前瞻基礎建設計畫中，投入的治水預算與資源，經多次颱風與強降雨考驗，已大幅減少淹水面積。他說，治水是事關救人救命的事，預算不能少，經濟部水利署已擘劃下一階段的治水計畫，朝「最小淹水面積、最快退水時間、最高安全標準」目標前進。

災防辦報告指出，國家災害防救科技中心已導入中央氣象署新雷達資料及結合運用人工智慧（AI），提高短延時強降雨預報精度，並強化都會區淹水預警能力，將可有效提升預警準確度達9成。

另因應近期地震後高震度地區遇雨可能引發土砂災害，災防辦說明，交通部已強化交通設施的土石流與大規模崩塌預警措施，農業部亦運用衛星資料盤點全國增加的新生崩塌面積、劃設二次災害高風險區、調降土石流警戒值、強化警戒推估資訊及針對災防告警細胞廣播內容提供客製化網頁連結訊息，並搭配整體離災避災措施，可早期預警並降低損害。

針對落實應變整備，災防辦說，已督導完備應變計畫與整備483台備用發電機，水利單位亦已掌握大型移動式抽水機1719台及地方政府中小型抽水機2724台，台電公司已備妥4958名人力並規劃完善跨區支援機制，同時規劃全國5928處避難收容處所，並督導地方政府與旅館簽定開口契約。

災防辦表示，現已建置181處低軌道衛星，以利災時迅速建立臨時衛星傳輸通訊鍵路功能。此外，針對全國13縣市186處易成為孤島地區，內政部亦已完成避難收容所、糧食與飲水、緊急通訊等整備作業。

卓榮泰指示，依既有災防計畫，應全面落實河川清疏、巡檢作業及發電機、抽水機整備工作，抽水站、防救災所需的人、車、物料及設備，都要確保運作正常且可供必要使用，數量也應充裕，完善整體調度規劃，除了防災工作到位外，也要續推全民防災意識，建立自助與共助的策略，達強化災防韌性的最終目標。