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郭台銘16歲愛女偏鄉當志工小老師 長髮清新外型像極曾馨瑩

聯合新聞網／ 綜合報導
鴻海創辦人郭台銘（左）與曾馨瑩（右）的長女Sandy日前與同學赴台東偏鄉當志工。 聯合報系資料照
鴻海創辦人郭台銘（左）與曾馨瑩（右）的長女Sandy日前與同學赴台東偏鄉當志工。 聯合報系資料照

「RoboYouth Taiwan台灣青年機器人教育計劃」主辦的FLL台東之旅在6月起跑，目前已順利結束。活動中有一位成員，是鴻海集團創辦人郭台銘與妻子曾馨瑩的大女兒Sandy。現年16歲的Sandy和母親一樣獻身公益活動，近日和同學赴台東與當地偏鄉學童開啟機器人課程。

活動照片中，Sandy與夥伴和偏鄉學童一起互動，專心指導孩子如何做機器人、組裝樂高及寫程式。Sandy一頭長髮，外型相當搶眼，與母親曾馨瑩的清秀氣質十分相像。

活動官方IG稱Sandy與夥伴們為志工小老師，表示一天的課程下來雖然很累，依然充滿熱情地將有趣的課程活動，帶給台東充滿好奇心的孩子們。

曾馨瑩曾於Sandy年滿16歲時在臉書PO文，對Sandy表示：「親愛的寶貝，轉眼妳已經16歲，妳正一步步走向屬於自己的世界」、「未來，只希望妳能忠於自己，誠實地生活，善良地待人，堅定地走你選擇的路。願妳一直保有良善的心、自由的靈魂，珍惜知足感恩，勇敢追尋屬於自己的夢想。」如今看見Sandy獻身公益活動，想必曾馨瑩也感到驕傲。

郭台銘 曾馨瑩 志工 台東 偏鄉

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