政院落實汛期整備不鬆懈 各項整備工作已到位

行政院長卓榮泰19日聽取行政院災害防救辦公室提報2025年汛期整備情形。行政院災害防救辦公室指出，為因應氣候變遷與極端天之挑戰，以及去年403花蓮地震、今年嘉義大埔及臺東地震後導致國土脆弱度與複合式災害風險大幅增加之嚴峻情勢，行政院政務委員季連成5月初即超期部署，提醒中央跨部會及地方政府各防災夥伴應上緊發條，周延完善防災整備措施，確保民眾生命財產安全。在行政院與各相關部會通力合作下，各項災害應變整備工作均已落實到位。

在強化災害情資預警方面，行政院災害防救辦公室表示，國家災害防救科技中心已導入中央氣象署新雷達資料及結合運用人工智慧（AI），提高短延時強降雨預報精度，並強化都會區淹水預警能力，將可有效提升預警準確度達九成。另為因應近期地震後高震度地區遇雨可能引發土砂災害之高度風險，交通部已強化交通設施之土石流與大規模崩塌預警措施，農業部亦已運用衛星資料盤點全國增加之新生崩塌面積、劃設二次災害高風險區、調降土石流警戒值、強化警戒推估資訊及針對災防告警細胞廣播內容提供客製化網頁連結訊息，並搭配整體離災避災措施，將可早期預警，有效降低損害。

在推動治水工作方面，行政院災害防救辦公室指出，面對氣候變遷強降雨嚴峻挑戰，經濟部秉持「有計畫、有預算及能治水」之方向，朝減少淹水面積、縮短退水時間及提高保護標準等目標推動，同時加強震後全國河川清疏作業。統計至6月15日全國河川疏濬工作已執行2,135萬方，超前進度約35%，另亦持續利用無人機、監測設備等科技設施及防災社區與防汛護水志工等志工，加強巡檢作業，早期發現危害並應處。

在落實應變整備方面，行政院災害防救辦公室說明，有關發電機、抽水機、電力及電信等維生量能之盤點，經濟部已督導台水完備應變計畫與整備483臺備用發電機，水利單位亦已掌握大型移動式抽水機1,719臺及地方政府中小型抽水機2,724臺，台電公司已備妥4,958名人力並規劃完善跨區支援機制，視災情需要即時調度進行搶修作業，電信業者亦針對災害潛勢地區預置完善行動基地臺車與搶修人力。

在避難收容與孤島應變方面，行政院災害防救辦公室指出，衛生福利部已規劃全國5,928處避難收容處所，促請地方政府完成整備工作，並督導地方政府與旅館簽定開口契約，以備不時之需；內政部已完成全國救災資源量能盤點，並針對緊急通訊系統完成保養、檢修與測試作業，同時已建置181處低軌道衛星，以利災時迅速建立臨時衛星傳輸通訊鍵路功能。此外，針對全國13縣市186處易成為孤島地區，內政部亦已完成避難收容所、糧食與飲水、緊急通訊等整備作業。

行政院災害防救辦公室強調，面對極端氣候帶來的複合式災害挑戰，行政院將持續強化各項整備措施，導入最新數位科技，提升災害預警與監測精準度並提升應變決策研判效率，同時也期待中央及地方政府社區、NGO組織與民眾，共同提升防災意識、落實防災整備、積極配合與參與災害應變行動，藉由全社會共同投入，有效強化臺灣面對災害的韌性，共同守護家園。