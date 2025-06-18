謝謝失智家人的努力 徵文

失智照護是超高齡台灣無可迴避的挑戰，聯合報努力成為國內最關心失智議題的媒體，每年固定推出影響力專題倡議，並成立「失智‧時空記憶的旅人」臉書專頁，聚集十五萬名關注失智議題的群眾，我們相信，失智可預防，也可以治療，也期待打造接住失智症患者與照顧者的友善社會。

「謝謝你留下來陪我」，由聯合報健康事業部協助林靜芸醫師訪談完成，書裡有專業醫學建議，也有實戰照顧訣竅，期望這本書讓所有照顧者獲得勇氣與盼望。聯合報健康版與「失智˙時空記憶的旅人」粉絲團，也將於七月推出「謝謝你留下來陪我」徵文活動。

謝謝失智家人拚盡全力留下來陪我們，歡迎照顧者踴躍分享，失智家人如何努力的動人故事。作品刊登後，將從中選出五位照顧者，與林靜芸醫師一起共進午茶，面對面交流照顧經驗，互相打氣。