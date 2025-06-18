培育外科人才 成立「林芳郁基金會」

知名整形外科醫師林靜芸與林芳郁是台大醫學系學號相鄰的同學兼班對，結婚半世紀，不管人前人後，她仍習慣喊他「爸比」。在她眼中，林芳郁是個好醫師，是稱職的教授，也是統御能力極強的醫院領導者，在家庭、家族中，更是一百分的先生、父親、阿公，即使生病了，還是一位很好的陪伴者。

熟悉林芳郁的人都知他話不多，溫文儒雅，個性內斂，信守承諾，凡事全力以赴。談起另一半，林靜芸眼神中充滿了驕傲說，林芳郁是溫暖的醫師，心臟外科手術精湛、臨床學術研究眾多，最重要的是EQ之好，超乎常人，從未看過他發怒，當眾發飆，在人和上可是「零負評」。

因此，在競爭激烈台大醫院院長遴選時，林芳郁脫穎而出。後來又成為首位出任台北榮總院長的台大人。台北榮總任滿後，為樹立任期制堅持交棒。之後接任亞東醫院院長，創下歷任三大醫學中心院長紀錄。

他任職台北榮總院長期間，向外募款鼓勵年輕醫師出國進修，替醫界造就許多人才。林芳郁的心願是替母校台大外科作相同的事情，可惜退休後猝然生病，林靜芸照顧之餘，決定由家族出資成立「林芳郁教授醫學教育衛生基金會」。

雖然林芳郁生病了，對林靜芸猶如青天霹靂，但經過五年照護，林芳郁現在「正在慢慢回來了」，是她非常重要的幸福陪伴者。林靜芸半認真半玩笑地說，林芳郁七十五歲了，如今終於能卸下工作重擔專心陪伴她，不開車衝撞別人，也不參與政治不惹麻煩。

從名醫夫妻變成病人及照顧者，林靜芸坦然說，她難免掙扎，想過平靜的生活。但生病沒有對不起誰，所以她選擇公開自家的照顧經驗，也許能幫助別人，她相信這會是林芳郁樂見的。

年輕時，林芳郁守著林靜芸，如今林靜芸對林芳郁說：「你用盡全身的力量，拚命留下來陪我，不管歲月如何、病程如何，我也會盡最大的努力來回應你。」