政院祭3招備戰汛期 未來大樓消防檢查擬納防水閘門

台灣即將邁入汛期高峰，行政院政務委員季連成18日指出，今年有別以往，除了透過科技監控預測土石流潛勢區、大量培訓防災士，也會在孤島地區、收容中心備有發電機；此外，未來大樓消防安全檢查將要求設置防水閘門設備，並透過治水預算挹注地方協助推廣。

行政院長卓榮泰明天將聽取災害防救辦公室報告「114年汛期整備」，季連成表示，近5年政院投入730億元經費，逐年改善汛期帶來的災害，並透過AI科技預判土石流潛勢地區，同時透過加裝監控系統、搭配大數據，協助地方政府進行災害預防、離災、避災等工作。

而AI科技預判系統，能在強震後針對土石流大規模崩塌率先預警，還能算出崩塌率以便政府監測與判斷，增加預防能力。

此外，內政部已盤點全台186處易成災害的孤島地區強化防颱整備，季連成說，孤島地區、收容中心未來將備有發電機，強化電力韌性，今年也整合民間志工團，現已培訓5萬名防災士，投入防汛相關工作，這些準備工作都優於以往。

季連成提到，未來將請各地消防單位檢視現有建築大樓防水閘門堅固度，未來期望透過修法增加強制力，但在修法前，仍會持續協調每座建築大樓加裝，並透過治水預算挹注地方政府協助推廣。

據政府盤點，現行全國避難處所共1.8萬個，卻有許多地點為私人大樓地下室。季連成說，現行建築法規要求所有地下室要在國家需要時作為避難住所，而避難住所也要符合抗炸、附有水電等維生系統，以及緊急通訊聯絡功能。他也呼籲民眾下載警政警政服務及消防防災e點通APP，能即時知道避難住所位置。