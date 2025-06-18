快訊

淡水晚間老舊平房火警1死1傷 24歲男子燒成焦屍

0050恢復交易爆量漲 外資不埋單竟高居賣超第一

五億高中生婚姻無效 龐大遺產如何繼承？律師分析4結果

國合會擴大辦教師研習 聖文森大使親授課

中央社／ 台北18日電

國合會表示，今年邁入第3屆的「國際合作發展主題課程教師研習」活動，首場研習於今天舉辦，特別邀請聖文森及格瑞那丁駐台大使柏安卓蒞臨演講，並由國合會副秘書長謝佩芬等人授課，國合會秘書長黃玉霖頒發結訓證書。

財團法人國際合作發展基金會今天發布新聞稿指出，自民國112年起與教育部國教署公民與社會學科中心合作推動「國際合作發展主題課程教師研習」活動，今年邁入第3屆，規模再升級，除原有的北部場次外，也將移師到中、南、東地區辦理。

國合會表示，首場北部研習今天在國合會舉辦，吸引全國各地中小學教師共27人參與，國合會特別邀請柏安卓（Andrea Clare Bowman）蒞臨演講，並由謝佩芬、教育部國教署公民與社會學科中心執行秘書蔡銘宇等人授課，黃玉霖頒發結訓證書，扎實的研習內容獲得參訓教師一致好評。

國合會說明，研習課程由謝佩芬擔任講座揭開序幕，介紹對外援助（ODA）的意涵、國際趨勢、台灣對外援助的沿革、發展現況，以及國合會的願景、使命、策略方向與援助成果，協助教師建構完整的國際合作發展知識基礎。

國合會指出，今年課程亦首度邀請具有駐外經驗的國合會人員分享第一線經驗，國際教育訓練處蔡豐達副管理師分享曾派駐聖克里斯多福及尼維斯及聖多美普林西比推動公衛醫療計畫的經驗，技術合作處陳彥安計師則分享於瓜地馬拉輔導當地微中小型企業取得在地投資與融資的經驗。

國合會談及，今天的北區研習在國合會所在地天母「使館特區」舉辦，特別邀請柏安卓介紹聖文森及格瑞那丁的歷史、文化、教育與社會風貌，並參訪聖文森駐台大使館，和該國外交官員互動。參加教師皆對能踏入友邦使館，並和友邦大使交流感到相當興奮。

黃玉霖結訓致詞提到，未來國合會將在北、中、南、東各區設置「教育訓練中心」，讓更多地區的教師能夠就近參與，實現培力資源的在地化，透過區域性推廣與深耕，除了降低地理限制、提升教師參與率外，更期盼強化在地學校與社群的連結，促進不同地區教育工作者之間的交流與合作，共同打造具地方特色與全球視野兼具的國際教育環境。

國合會強調，今年度研習活動除北部場次外，尚有3場即將登場，中部場訂於9月18日於文華高中舉行，南部場將於9月25日於台南一中辦理，東部場則預計於10月16日在台東女中登場，開放全台國小、國中、高中職教師免費參加，可跨區報名。

謝佩芬 教育部 教育訓練 教師 國教署

延伸閱讀

台灣與歐盟助友邦 國合會協助智慧農業落地吐瓦魯

國合會率21國專業代表訪員榮醫院 借鏡台灣AI醫療

館長出發大陸當和平大使！直播10萬人收看：廁所都有門

借鏡北市急重症整合系統 國合會率21國代表參訪

相關新聞

汛期整備重點 導入AI預判、檢視大樓防水閘門

汛期已至，行政院政務委員季連成今天說，今年汛期整備3大重點包含科技監控導入AI預判，讓潛勢地區預判更精準；以及強化運用民...

5億高中生案判「婚姻無效」 夏男拿不到遺產 繼承順位曝

台中賴姓高中生繼承5億元遺產不久即墜樓身亡，同婚的夏姓地政士助理被控謀財害命，因假結婚被依偽造文書案判刑1年6月已入獄，賴身後攸關5億元遺產繼承權，賴的母親再對夏提婚姻無效；台中地院民事庭今下午判婚姻無效，判決若確定，夏男因失去配偶身分，將領不到遺產，可上訴。

台灣黑幫百年風雲 老大們的愛恨情仇

台灣黑幫的發展歷史，是一部映照社會變遷與族群關係的縮影。 儘管警方持續掃黑，但幫派影響力仍以更隱蔽的方式滲透政治、 經濟與日常生活，引發各界高度關注。聯合報數位版專欄「黑幫揭密」長期報導台灣幫派、角頭故事與更迭，帶讀者深入認識台灣黑道文化，以及大哥們之間的愛恨情仇。

設主權基金 劉鏡清：已拜訪一國蒐集第一手資訊

政府將成立主權基金，打造國家級的投資平台，國民黨立委葛如鈞今天詢問主權基金管理條例進度，國發會主委劉鏡清表示，目前正參考...

利益輸送？茶改場遷嘉義爭議不斷 游顥：資源先分配特定權貴

茶改場遷嘉義討論不斷，也引發爭議，認為有利益輸送之嫌。國民黨立委游顥批評，其實從各條件來看，遷至南投縣更加適合，農業部應...

美國弱化、G7現分歧 專家：台灣應憑科技實力爭取參與G7

G7加拿大峰會15日開幕，美國總統川普成為這場峰會的變數。專家認為，在美國對全世界領導地位弱化下，G7領導人分歧下面臨內...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。