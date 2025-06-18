國合會擴大辦教師研習 聖文森大使親授課

國合會表示，今年邁入第3屆的「國際合作發展主題課程教師研習」活動，首場研習於今天舉辦，特別邀請聖文森及格瑞那丁駐台大使柏安卓蒞臨演講，並由國合會副秘書長謝佩芬等人授課，國合會秘書長黃玉霖頒發結訓證書。

財團法人國際合作發展基金會今天發布新聞稿指出，自民國112年起與教育部國教署公民與社會學科中心合作推動「國際合作發展主題課程教師研習」活動，今年邁入第3屆，規模再升級，除原有的北部場次外，也將移師到中、南、東地區辦理。

國合會表示，首場北部研習今天在國合會舉辦，吸引全國各地中小學教師共27人參與，國合會特別邀請柏安卓（Andrea Clare Bowman）蒞臨演講，並由謝佩芬、教育部國教署公民與社會學科中心執行秘書蔡銘宇等人授課，黃玉霖頒發結訓證書，扎實的研習內容獲得參訓教師一致好評。

國合會說明，研習課程由謝佩芬擔任講座揭開序幕，介紹對外援助（ODA）的意涵、國際趨勢、台灣對外援助的沿革、發展現況，以及國合會的願景、使命、策略方向與援助成果，協助教師建構完整的國際合作發展知識基礎。

國合會指出，今年課程亦首度邀請具有駐外經驗的國合會人員分享第一線經驗，國際教育訓練處蔡豐達副管理師分享曾派駐聖克里斯多福及尼維斯及聖多美普林西比推動公衛醫療計畫的經驗，技術合作處陳彥安計師則分享於瓜地馬拉輔導當地微中小型企業取得在地投資與融資的經驗。

國合會談及，今天的北區研習在國合會所在地天母「使館特區」舉辦，特別邀請柏安卓介紹聖文森及格瑞那丁的歷史、文化、教育與社會風貌，並參訪聖文森駐台大使館，和該國外交官員互動。參加教師皆對能踏入友邦使館，並和友邦大使交流感到相當興奮。

黃玉霖結訓致詞提到，未來國合會將在北、中、南、東各區設置「教育訓練中心」，讓更多地區的教師能夠就近參與，實現培力資源的在地化，透過區域性推廣與深耕，除了降低地理限制、提升教師參與率外，更期盼強化在地學校與社群的連結，促進不同地區教育工作者之間的交流與合作，共同打造具地方特色與全球視野兼具的國際教育環境。

國合會強調，今年度研習活動除北部場次外，尚有3場即將登場，中部場訂於9月18日於文華高中舉行，南部場將於9月25日於台南一中辦理，東部場則預計於10月16日在台東女中登場，開放全台國小、國中、高中職教師免費參加，可跨區報名。