提升資安防護 調查局與淡大簽署資安聯防備忘錄

為配合政府提升資安防護至國家安全等級政策，調查局與淡江大學今共同簽署「國家資通安全聯防與情資分享合作備忘錄」，落實「資安即國安」政策方針，未來雙方將透過情資分享、共同資安演練及協防應變，及早預防並即時應對各類資安事件。

調查局長陳白立指出，近年來隨著數位化與智慧化的發展，各類資安威脅層出不窮，如何有效防範駭客攻擊，已成為重要的課題。調查局近年積極培育資安專業人才，已累積資安防護及偵辦電腦犯罪案件豐富經驗，具有協助提升資安聯防專業能力及防護能量。

陳白立表示，此次與淡江大學共同簽署資安合作備忘錄，象徵政府與學術機構緊密合作，共同建構安全、可信賴的資安環境，提升資安聯防的縱深防護能力，展現我國捍衛國家資安的堅定決心，

簽署儀式由陳白立與淡大校長葛煥昭進行，新北市調查處處長何復生、資通安全處長張尤仁及淡江大學多位師長與會觀禮，場面隆重。