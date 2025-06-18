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林島諾貝爾獎得主會議 台灣3名年輕科學家獲邀

中央社／ 台北18日電

第74屆林島諾貝爾獎得主會議將於6月29日至7月4日在德國舉行，中央研究院今天說，台灣有3名年輕科學家通過國際選拔代表台灣與會，將與諾貝爾獎大師對談交流。

中研院今天發布新聞稿出，第74屆林島諾貝爾獎得主會議將於29日至7月4日在德國林島舉行，共有來自84個國家逾630名年輕科學家獲邀，將與約35位諾貝爾獎得主會面交流。

中研院表示，中研院國際研究生學程（TIGP）博士生楊欣瑜、吳氏鸞（Loan Thi Ngo）以及國立陽明交通大學應用化學系博士候選人陳羿帆，這3名優秀的年輕學人通過國際選拔，代表台灣與會。

中研院說，這屆林島會議探討與社會密切相關的多項化學領域議題，特別聚焦於人工智慧對化學的影響，以及循環化學對永續發展的貢獻。

根據新聞稿，在「奈米科學與技術」學程攻讀生物化學與癌症治療的楊欣瑜表示，能通過嚴格篩選赴德國與學術大師對談是博士生涯的重大里程碑，將把握難得的機會，與成功藉由AI方式預測蛋白質結構的2024年諾貝爾化學獎得主約翰．瓊珀（John M.Jumper）進一步交流。

專攻量子點材料的吳氏鸞則期待2023年諾貝爾化學獎得主蒙吉．巴汶帝（Moungi G. Bawendi）分享投入量子點研究的動力與經驗，從而啟發自己的最佳研究路徑，拓寬科學視野。

陳羿帆則希望能向各重量級國際學者看齊，尤其是2021年化學獎得主戴維．麥克米倫（David MacMillan），過去鑽研非對稱有機催化，近期投入光催化研究，總是有遠見找出對的研究方向，非常值得年輕世代學習。

中研院表示，今年入選的年輕科學家多為30歲以下的優秀大學生、碩博士生、博士後研究人員，女性佔比達5成，所有獲選人士皆需通過由全球約150個學術機構合作進行的多階段國際選拔程序，才獲取與諾貝爾獎大師對談的門票。

陽明交通大學 諾貝爾獎 科學家 德國 中研院

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