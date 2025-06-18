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利益輸送？茶改場遷嘉義爭議不斷 游顥：資源先分配特定權貴

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
茶改場遷嘉義討論不斷，也引發爭議，國民黨立委游顥批評，其實從各條件來看，遷至南投縣更加適合，農業部應快回頭是岸，回歸專業、公正評估，民進黨政府竟想在大罷免時期，依舊把資源優先分配給特定權貴。圖／游顥辦公室提供
茶改場遷嘉義討論不斷，也引發爭議，國民黨立委游顥批評，其實從各條件來看，遷至南投縣更加適合，農業部應快回頭是岸，回歸專業、公正評估，民進黨政府竟想在大罷免時期，依舊把資源優先分配給特定權貴。圖／游顥辦公室提供

茶改場遷嘉義討論不斷，也引發爭議，認為有利益輸送之嫌。國民黨立委游顥批評，其實從各條件來看，遷至南投縣更加適合，農業部應快回頭是岸，回歸專業、公正評估，民進黨政府竟想在大罷免時期，依舊把資源優先分配給特定權貴，這已不只是社會觀感問題，而是制度上的腐敗。

農業部茶及飲料作物改良場先前規畫將總廠南遷至嘉義縣番路鄉，以及在嘉縣梅山鄉蓋試驗場都傳有變數，鏡週刊昨報導前立委陳明文4日在立院下鄉考察時不請自來、施壓農業部長陳駿季，要求應照原計畫推動，疑陳明文夫妻購入周邊土地有關；主辦該場活動的立委蔡易餘澄清，陳明文是為鄉親發聲，但藍營人士認為當年南遷規畫有利益輸送之嫌。

游顥分析，茶改場主責台灣茶產業的改良、研究、推廣工作，更應具輔導地方發展各產區特色，如今茶改場南遷，直接跳過全台最重要、茶葉產區規模最大的南投縣，明顯可見賴政府仍以民進黨及綠友友貪汙產業鏈為優先考量，過程中完全看不到農業部在場址選擇及規畫是如何評估，以至於跳過茶葉種植面積超越嘉義至少三倍以上，更是占全台一半以上的南投縣。

游顥還說，南投縣13個鄉鎮都有茶葉產區，不僅茶區樣態豐富，茶種更是多樣。南投縣內所栽培的金萱、翠玉、烏龍和四季春等品種，產業更超過全台40%，不僅品質深受廣大消費者信賴，茶葉農藥殘留的零檢出也標準，更有農會輔導協助嚴格把關，都足以顯示喝茶族對南投茶的高認同度。

立委游顥批評，農業部應盡快回頭是岸，回歸專業、公正評估，自民進黨政府執政，弊案頻傳，如今仍不知道收斂，竟想在大罷免時期，依舊把資源優先分配給特定權貴，這已不只是社會觀感問題，而是制度上的腐敗，藉由以政策包裝私利，再一次的犧牲南投縣民及茶產業的權益，賴政府所稱的「信賴」產業，卻毫無信任可言。

農業部 蔡易餘 茶葉 游顥 南投縣

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