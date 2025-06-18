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114年全國運動會羽球資格賽熱血開打 各縣市選手爭奪晉級門票

文／ 雲林縣政府 提供

張麗善縣長與「雲寶弟」、「雲寶妹」一同為選手應援！ 圖／雲林縣政府 提供
張麗善縣長與「雲寶弟」、「雲寶妹」一同為選手應援！ 圖／雲林縣政府 提供

114年全國運動會將於10月18日至23日於雲林縣盛大舉行，為迎接這場全國體壇盛事，各項目陸續展開資格賽。其中，羽球項目已於6月15日率先登場，於西螺國中綜合球館火熱開打。本次賽事分為男子組與女子組，吸引全台各縣市代表隊同場競技。現場氣氛熱烈，加油聲與掌聲不斷，眾多羽球迷湧入觀賽，為選手加油打氣。6月17日賽程邁入第3天，各隊選手全力爭取晉級「會內賽」（複賽）的門票，目標直指10月全運會的主舞台，力拼最高榮耀。

在本次資格賽中，中華台北代表隊有多位國內好手參賽，包括男子雙打的盧敬堯、女子單打選手邱品蒨、宋碩芸，以及女子雙打組合張淨惠／楊景惇、洪恩慈／謝佩珊等，分別代表各縣市爭取會內賽門票。

雲林縣男子雙打雙胞胎兄弟檔李芳任、李芳至。 圖／雲林縣政府 提供
雲林縣男子雙打雙胞胎兄弟檔李芳任、李芳至。 圖／雲林縣政府 提供

來自雲林縣的男子雙打兄弟檔李芳任與李芳至，於6月17日下午4點迎戰彰化縣組合，力拼會內賽第一種子席位，並以直落二（2:0）贏得首場勝利，表現亮眼，另一組來自雲林縣的男子雙打選手張凱翔與曾秉強，面對臺南市強勁對手奮力應戰，雖最終未能晉級，但表現依然可圈可點，展現雲林選手的拚戰精神。歡迎各位球迷到場，為心儀選手與雲林健兒加油打氣！

為迎接114年全國運動會，雲林縣政府投入逾2億元整修各賽事場館，現有設施品質大幅提升。本次大會不僅是運動競技，更是本縣用心打造硬體環境、展現縣府整體規劃成果的具體例證。

來到雲林參加全國運動會，除了在場上為選手們加油，也別忘了感受在地的魅力。賽事場地西螺鎮，不僅有熱血沸騰的羽球賽事，還鄰近充滿懷舊氛圍的西螺大橋與老街，等你來漫步古巷、品嚐地道美食。如果想深入探索雲林風情，推薦走一趟雲林文學步道、體驗咖啡莊園香氣四溢的悠閒時光，或到農村體驗園區感受在地生活。這些景點正與全運會活動相呼應，讓「運動也是一段旅行」的理念真實上演。不妨順道造訪虎尾糖廠改建的文創園區，走進結合歷史、創意與在地特色的空間；或逛逛小農市集，享受雲林農產的自然風味。看球賽之餘，來一趟身心靈都充電的雲林深度之旅吧！

隨著賽事進入關鍵階段，各隊全力衝刺複賽門票，晉級隊伍將出現在會內賽舞台，再戰各路菁英。誠摯歡迎全國民眾，6月至10月全程支持、關注各資格賽及會內賽，用行動為選手加油，也順道來趟雲林文化深度之旅。

圖／雲林縣政府 提供
圖／雲林縣政府 提供

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