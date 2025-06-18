美國弱化、G7現分歧 專家：台灣應憑科技實力爭取參與G7

G7加拿大峰會15日開幕，美國總統川普成為這場峰會的變數。專家認為，在美國對全世界領導地位弱化下，G7領導人分歧下面臨內部改革挑戰，而台灣憑高科技實力或能積極爭取參與G7。

國策研究院文教基金會18日舉辦「美中貿易科技與G7峰會」，廣邀專家學者，針對美中貿易戰與正在進行的G7峰會進行評析，並在地緣政治變化中思考台灣的未來。

國策研究院董事長兼院長田弘茂表示，G7不光川普不夠重視，內部領導人也嚴重分歧，因為右派力量太多，德國、義大利都在其中。在這樣狀態下，田弘茂引述他與英國王家國際事務研究所（Chatham House）前所長尼布利特（Robin Niblett）交流時提討論內容指出，台灣在政治邦交場合不容易被正式接納，但可以採取第二軌道做法，以爭取加入WHO的力度來爭取參與G7各種會議，因為以台灣擁有的科技實力，應該被包含在裡面。

中華民國前駐美代表高碩泰表示，在川普保護主義、去全球化下，美國領導地位一點一滴弱化，川普第2任「國際退群」成為不可避免的趨勢，但是否加速仍待觀察。他認為G7應通過內部改革，像是擴大成員，讓理念相近者都應被考慮加入，甚至包括台灣。

雖然這次G7峰會並未直接提及抗中，但亞太和平研究基金會執行長董立文認為，今年最明確共識跟成果還是在抗中議題上。因為從近期G7部長級會議（財長、外長等會議）觀察，包括非市場化、低價值小額國際包裹、印太地區安全韌性與合作等議題，「雖未直接點名，但就是針對中國」。此外，他也認為G7未來很可能變成「6+1（美國）」

中山大學財務管理學系特聘教授蔡維哲分析，雖然G7遇到川普提前離開峰會、金磚聯盟持續壯大等挑戰，但仍有三大進展：一是聯盟國家建構多元關鍵礦物供應鏈，降低對中國戰略依賴，確保不會供應中斷，避免關鍵礦物資源武器化；二是數位治理標準制定。如建立數位隱私保護、公平競爭等標準，可對威權數位治理產生制度性制衡；三是印度參加加深印太經濟框架。如果能有較好協調，將有效限制中國經濟影響力擴張。

對於台灣定位，蔡維哲說，高科技是台灣的實力，特別是台灣半導體能成為供應鏈去風險化、去中化關鍵節點，這也是歐美國家需要的資源，因此應該讓台灣參與經濟治理方向。