壯闊台灣合作台灣微軟 開發災害應變通報管理系統

壯闊台灣聯盟今天說，他們與台灣微軟合作開發「災害應變與通報管理系統」，此系統可協助政府及民間救災單位在災害發生時迅速整合應變計畫、災情回報與志工召募，並在第一時間通報相關單位，期望提供災區最即時且符合需求的協助。

壯闊台灣聯盟透過新聞稿，發表前述訊息。壯闊台灣聯盟說，他們也開發iCanHelp App應用程式串接至該系統，並參考美國聯邦緊急事務管理署（FEMA）等組織提供的資料與開放資源，讓民眾可透過網頁或App使用實務手冊、回報災情、查看應變地圖並進行志工報名，提升全民防災參與度。

壯闊台灣聯盟說，根據內政部與「災害防救白皮書」年報統計，2021年至2023年間，台灣共發生了約5萬起天然與人為災害，造成的直接經濟損失超過新台幣725億元。這些災害包括颱風、地震、洪水以及火災等，對人民的生活、基礎設施和經濟活動產生深遠影響。

壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農表示，台灣位於災害發生頻繁的區域，壯闊台灣聯盟期望統合各界資源，建立一個高效的緊急應變、協力與回報系統，以提升全社會的工作效率、減少損失。

吳怡農指出，資料中心的全球備援、政府合規與重要資料落地在台灣，並具備高度的資安防護能力，是壯闊台灣聯盟選擇與微軟合作最重要的考量因素，而這套「災害應變與通報管理系統」與壯闊台灣iCanHelp App應用程式結合後，更將進一步賦能民間的災害應變能力。

壯闊台灣聯盟表示，「災害應變與通報管理系統」不僅整合救災與應變資料，更牽涉高度個資管理，對安全性、隱私保護及未來的擴展性有更高要求。藉由託管於微軟遍布全球、通過嚴格國際資安認證並具備跨區備援能力的資料中心，不僅強化系統韌性，也能在災時維持高效、安全與彈性運作，持續支援各項救災與應變任務。未來期盼此系統能成為中央、地方及民間救災單位可信賴的數位雷達。