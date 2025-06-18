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三峽國光二期社宅招租同步開放社宅遞補申請

文／ 新北住都中心提供

全新完工的三峽國光二期青年社宅首次開放申請。 (圖／新北住都中心提供)
全新完工的三峽國光二期青年社宅首次開放申請。 (圖／新北住都中心提供)

全新完工的三峽國光二期青年社宅今(17)日首次公告開放申請，一房型月租金最低4,100元起。新北住都中心表示，此社宅規劃共921戶，首批開放申請達607戶，結合已營運中的三峽國光一期社宅，充分回應三峽及鄰近地區市民社宅需求。

全新完工的三峽國光二期青年社宅首次開放申請。 (圖／新北住都中心提供)
全新完工的三峽國光二期青年社宅首次開放申請。 (圖／新北住都中心提供)

三峽國光二期社宅位於三峽北大特區、老街商圈之間，附近設施有國立台北大學、北大國小、龍埔國小、三峽國中等，交通條件距離捷運三鶯線三峽站（LB06）步行3分鐘內可達，未來通車後將有利雙北市通勤族。新北住都中心指出，此次開放申請包括一房、兩房及三房型可供選擇，適合各類型家庭及個人居住，各房型月租金最低分別為4,100元、8,000元、11,100元起。

全新完工的三峽國光二期青年社宅首次開放申請。 (圖／新北住都中心提供)
全新完工的三峽國光二期青年社宅首次開放申請。 (圖／新北住都中心提供)

同時，此次亦開放申請既有社宅遞補，包括新莊新豐、新莊副都心、新店央北、新店斯馨1號、新店斯馨2號、土城大安、土城永和、土城明德、板橋永翠、中和安邦等，因先前遞補名單提前用罄或期限將屆滿，一併預先開放申請遞補。

全新完工的三峽國光二期青年社宅首次開放申請。 (圖／新北住都中心提供)
全新完工的三峽國光二期青年社宅首次開放申請。 (圖／新北住都中心提供)

新北社宅申請條件為：年滿18歲(含)以上之國民，在新北設籍或就學、就業，申請人、配偶及申請人戶籍內直系親屬在雙北、基隆、桃園名下均無自有住宅，且家庭年所得未超過144萬元、平均每人每月所得未超過 5萬9,150元，符合以上資格者即可申請。此次受理收件期間為114年7月1日起至7月31日止，申請人可選擇現場送件或線上申請，現場收件可選擇三重區及土城區收件處，歡迎有租屋需求的民眾把握機會備妥資料送件申請。

全新完工的三峽國光二期青年社宅首次開放申請。 (圖／新北住都中心提供)
全新完工的三峽國光二期青年社宅首次開放申請。 (圖／新北住都中心提供)

更多詳細資訊歡迎至新北住都中心官網查閱及下載申請文件，或洽詢服務專線將有專人說明與協助。

申租服務專線：(02)2957-1999分機137、(02)2671-0622、(02)2967-2948。

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