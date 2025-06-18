父子深夜食堂吃什麼？兒子支持更上層樓 曝蔣萬安回應

北市長蔣萬安及大兒子蔣得立接受本報相對論專訪，對於外界看好蔣未來「更上一層樓」選總統，蔣得立說「如果這是他(爸爸)的選擇，我會支持」。蔣今被問得立支持更上一層想法，蔣沒正面回應，僅說得立真的超乎他想像，是非常成熟懂事的孩子。

至於蔣家有一個「深夜食堂」父子交心時刻，蔣萬安今天被問深夜食堂最喜歡吃什麼？蔣今天也自曝，得立最喜歡點八方雲集的鍋貼、還有牛肉麵、鹽酥雞，他很喜歡牛肉湯，炒青菜還有一碗白飯。這樣兩個人可以聊很久，也可以吃得很開心。

蔣萬安接受本報相對論專訪，也提到自己從政當市長，大兒子得立怎麼看爸爸？還有外界看好蔣未來可能「更上一層樓」，大兒子的想法，專訪中蔣萬安與蔣得立無所不談。

蔣萬安今天上午出席中正運動中心整新啟用記者會，對於得知大兒子得立支持爸爸更上一層樓，蔣今天說，讓他欣慰的是，得立受訪提到，有個市長爸爸，其實對他來講沒有什麼不一樣，他也不會感覺有什麼好驕傲。蔣也稱讚得立「真的是超乎我想像，非常成熟是個懂事的孩子。」蔣說，「得立覺得選市長是我的選擇，他就是平常心看待，他還是一樣做他自己，非常熱衷童軍團，喜歡打籃球，他真的是非常成熟是個懂事的孩子。」

至於蔣得立在專訪自曝同學都叫他「市子」。蔣萬安今天也說，其實當他第一時間知道得立同學給他的綽號是「市子」，他也問為什麼叫市子，是因為很愛吃柿子嗎？蔣說，得立說是因為市長的兒子，所以同學都說「市子、市子」，他覺得很有趣，現在的孩子都非常有創意。