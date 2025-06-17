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我首顆低軌衛星 拚2027年升空

聯合報／ 記者董俞佳／台北報導

台灣通訊網路技術進入低軌衛星時代，國家太空中心規畫打造台灣首批六顆低軌通訊衛星、建立完整太空通訊驗證平台，並規畫發展兩顆高效能通訊衛星（B5G-1A與1B），其中第一顆衛星（B5G-1A）預計於二○二七年發射。

因應戰時基礎通訊建設可能遭受破壞，政府擬透過低軌道衛星系統布建，強化網路通訊韌性。國科會副主委林法正今將至立法院教育及文化委員進行「競逐太空：國科會太空科技發展布局與未來藍圖」專題報告。

根據國科會報告，目前太空發展願景包括遙測衛星、通訊衛星等太空科技應用，可作為確保國家安全的關鍵基礎。透過強化衛星自製與自主發射技術能量，保障國土安全、強化國家韌性。

報告中還提到，將打造台灣首批六顆低軌通訊衛星，其中第一顆衛星B5G-1A預計於二○二七年發射；第二顆B5G-1B，規畫與國內業界合作，預計二○三○年進行飛試驗證。

低軌衛星

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