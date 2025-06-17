相對論／萬安尬籃球「輸兒開心」得立怕虎媽「緊迫盯人」

同是師大附中國中部，蔣萬安是蔣得立的學長，兩人也都是附中籃球校隊，父子倆都有籃球魂，如今蔣得立已一七七公分，超越爸爸一公分，一對一鬥牛賽拚勝負，學弟尬學長，讓蔣萬安輸得心服口服。

兒穿拖鞋 籃球技壓老爸

問：父子是從什麼時候開始對籃球有興趣？

萬安：他小學時我就讓他打籃球，他也有參加小學的籃球隊，但坦白講那時候他並不算是打得最頂尖的，他們球隊當然也有先發，他那時候可能就是會交替的上場。

得立：坦白講，我那時候就是板凳。

萬安：我跟太太就覺得讓得立至少培養運動的習慣，能夠一直跟著球隊至少培養對籃球熱愛的興趣，但後來他到國中突然長高，今年過年我們一起回宜蘭太太娘家，到我太太的母校羅東國中打球，我跟得立說來單挑鬥牛，結果我發現，我開始打不贏他耶，我們比了好多場他都贏，因為他現在手長腳長的，也跟著球隊練習，真的不一樣了。坦白講，今天如果跟其他人鬥牛，人家贏我，我會很不甘心，會有點不高興，因為我自認我籃球還不錯，但是兒子贏我，我會覺得很高興，這就是做爸爸的心情。

得立（天外飛來一句）：我那時候還穿拖鞋…

萬安（尷尬笑）：這個你要講嗎？呵呵呵…

問：聽起來爸爸都沒有給你任何的框架設限？

得立：對，他不會說得立你一定要完成什麼，或說我籃球打得很好，所以得立你一定要打得好。

問：得立有沒有喜歡的籃球明星？

得立：我喜歡雷霆隊的主力球員亞歷山大，他很帥！

六天考驗 通過童軍高考

蔣萬安透露蔣得立參加童軍社，投入童軍程度超乎他想像，前不久還通過「童軍高考」。

得立：那時候去陽明山，剛好寒流來，要自己煮飯、搭帳篷，然後第一天還下大雨，我們那一組帳篷搭不起來，裡面都是水「滿痛苦的」。我那時候打電話回家，爸爸聽到後，開車載著媽媽與兩個弟弟上陽明山，一個大包包裡裝一些衣服、生活用品給我。

萬安：得立的童軍老師告訴我，得立是師大附中國中部近廿年第一個通過童軍高考的學生，考試六天都要住在營區，還要自己煮飯，許多人撐不下去就讓父母接走，但得立堅持到最後。

問：怎麼堅持到最後的？

得立：確實有同學裝病回家。但我心想已經繳了三千元，下一次考試是四個月後，內心也感覺沒到完全不行，而且天氣有變好，所以就堅持下去。

問：你遇到困難的時候，爸爸最常跟你講什麼？

得立：他會說盡力去完成，他會很鼓勵我。

怕媽逼太緊 爸扮煞車皮

萬安：我們家是媽媽比較嚴格。從某一個角度來講，媽媽很了解得立潛力在哪，會去把他潛力逼出來。而我確實比較忙，總覺得他現在國中課程壓力很大，又要花很多時間在童軍、籃球隊上，現在還多了補習。我都不希望逼得太緊，希望得立盡力而為就可以，但後來看結果都發現太太是對的。

問：家裡是虎爸還是虎媽？

得立：我覺得應該是虎媽，每天放學的時候，媽媽都問我說「你今天小考幾分？」有一次我考九十四分，我媽還問說「那你是錯哪一題？」

萬安：有時候看到得立快到臨界點，好像被逼得太緊時，我就是扮演「九十四分已經很好了」這種角色，想說他才國中，但媽媽逼得緊還是對的。