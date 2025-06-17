國合會與台灣人工智慧協會簽備忘錄 助友邦數位轉型

國合會今天與台灣人工智慧協會（TAIA）舉辦合作備忘錄簽署儀式，促進AI科技在台灣對外援助工作中的應用；國合會秘書長黃玉霖表示，此次合作呼應外交部長林佳龍推動的榮邦計畫，協助友邦推動數位轉型、提升治理與服務效能。

財團法人國際合作發展基金會今天發布新聞稿表示，合作備忘錄簽署儀式由黃玉霖與TAIA理監事主席蕭文昌代表雙方完成簽署，雙方將為推動人工智慧技術應用於國際發展援助領域而共同努力，積極拓展台灣在數位發展、能力建構及永續發展等面向的合作能量。

黃玉霖致詞時表示，國合會長期深耕友邦與友好國家在農業、資通訊、環境及公共衛生等不同領域的進步發展，近年更積極導入數位科技，以期提升援助效能與永續發展之韌性。

黃玉霖說明，此次與TAIA攜手合作，將人工智慧技術應用於智慧農業、公衛醫療等場域，正呼應林佳龍推動的榮邦計畫，以「數位」、「健康」、「綠色」及「韌性」四大價值為主軸，整合台灣優勢知識與智慧解決方案，協助友邦推動數位轉型、提升治理與服務效能，國合會未來也將持續深化與產業界的合作，運用台灣經驗擴大對全球永續發展的貢獻與影響力。

蕭文昌指出，TAIA匯聚國內人工智慧領域專家與業界資源，致力於推動AI技術的跨域應用，此次與國合會的合作，正是科技與國際發展合作的最佳結合，未來也將透過專家交流、人才培訓與技術支援等方式，協助國合會進行多元計畫規劃與執行，共同落實台灣對全球永續發展目標的承諾。

國合會表示，本次簽署儀式充分展現彼此對推動創新合作的高度重視與期待，國合會未來將與TAIA持續深化夥伴關係，促進AI科技在台灣對外援助工作中的應用，為台灣國際發展合作工作注入新動能。