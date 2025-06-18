副都心最新「流量密碼」！15-28坪「國王大道」絕版千坪 百億造鎮案即將公開

很少有一個重劃區像新莊副都心一樣，已開發多年仍有新建設、新話題，一再展現國家級重劃區的磅礡氣勢，隨著中央合署大樓啟用、宏匯廣場、國際級商務酒店凱悅嘉軒酒店開幕，以及20多間大咖銀行進駐卡位，副都心的環境氛圍日益比肩台北市信義計畫區，近期建商推出副都心史上最大百億造鎮案「KING PARK 國王大道」，主打「副都心最好住的地段」、「最後一塊千坪用地」、「區域稀有15-28中小坪數」，公開前已備受看好，絕對是今年雙北房市的流量密碼。

副都心史上最大百億造鎮案「KING PARK 國王大道」即將登場。 圖／國王大道 提供

「國王大道」基地橫跨中原路、昌德街和昌平街，周邊生活機能齊全，星巴克、LOUISA等連鎖品牌林立，堪稱是副都心美食一級戰區；「國王大道」與6500坪塭仔底濕地公園為鄰，環境清幽、綠地多，附近有吉的堡資優幼兒園、昌平幼兒園、昌平雙語國小、頭前國中，滿足年輕爸媽的教育需求。有鑑於副都心多半為大坪數豪宅、薪水族難以入門，「國王大道」規劃15-28坪、適合小家庭的中小坪數，讓首購、薪水族能用負擔得起的價格，入主雙北最強的國家級重劃區。

「國王大道」周邊生活機能齊全，校園綠地多。 圖／國王大道 提供

放眼新北其他區域，永和四號公園周邊已有個案突破122萬，三重大都會公園的指標案也站上三位數，副都心重劃腹地大、街廓整齊，還有企業總部加持，帶來源源不絕的居住人口，交通路網更是副都心的強項，除了機捷與捷運環狀線、新莊線，可10分鐘進北市，從國1、台64及65快速道路、台1線、新北環快，南來北往也非常方便，未來還有新五泰輕軌、溪北轉運站，讓不少業界人士認為副都心目前8字頭房價將成絕響，帶重劃區開發完成後，新莊副都心可望跳空補漲，加入「百萬俱樂部」。

正所謂「眼前為憑」，欲購屋者其實只要來副都心走走，就會發現副都心的環境質感早已不可同日而語！副都心坐擁新穎的頂級商辦聚落、大型購物中心、影城、五星級飯店、國家電影中心等重大建設，且鄰近桃園機場，磁吸企業主、科技菁英、金融白領、國際人才紛紛搶進，儼然已是「董座們的家」。

「國王大道」 坪數規劃得宜，適合換屋、自用、置產。 圖／國王大道 提供

買房，就是要越住越好！「國王大道」稀有三面臨路，集結公園、校園、千坪水花園等優勢於一身，期望讓住戶回到家，就能擁有如國王般的享受。是副都心總價親民，適合首購自用、也適合為下一代置產的產品，預計將為副都心房市掀起一波熱潮。