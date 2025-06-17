台灣捐贈太陽能系統 助斐濟偏鄉能源建設

中央社／ 雪梨17日專電

為了推動斐濟偏遠社區與小學的綠能建設，台灣政府向斐濟政府捐贈「太陽能家用系統」。斐濟總理府辦公室財務與合作處處長洛可蘇卡（Moape Rokosuka）表示，斐濟政府感謝台灣所展現的友誼與善意。

台灣駐斐濟代表周進發今天在斐濟首都蘇瓦（Suva）舉行的交接儀式上，代表台灣政府送出印有「來自台灣的愛」（Love from Taiwan）標誌的「太陽能家用系統」；斐濟政府派出總理府辦公室財務與合作處處長洛可蘇卡代表接收。

此次捐贈的「太陽能家用系統」將用於薩考恩德羅韋省（Cakaudrove）西瓦利富（Wailevu West）地區納維亞維亞村（Naviavia）；除了讓當地350名村民受惠，更確保當地聖保羅小學（Saint Paul）享有穩定、乾淨的電力來源。

周進發表示，台灣與斐濟作為「藍色太平洋大陸」的兄弟之邦，對氣候變遷與能源不安全等挑戰有深刻共鳴；這批太陽能系統象徵台灣與斐濟致力讓太平洋地區獲得潔淨、可負擔且可持續能源的共同承諾。

周進發感謝斐濟總理欒布卡（Sitiveni Rabuka）在推動可再生能源方面展現堅定領導力；周進發承諾台灣將持續與斐濟攜手合作，朝向更綠色、更繁榮的太平洋未來前行。

洛可蘇卡表示，這批太陽能設備將對偏遠社區產生直接與深遠的正面影響。他指出，斐濟政府衷心回應並珍視台灣所展現的友誼與善意，並對雙方持續深化的能源夥伴關係充滿信心。

財務 總理 綠色 氣候變遷 斐濟 再生能源

延伸閱讀

等了33年…彰化漁港今天開港 是彰化唯一免候潮港

從樹皮衣到時尚編織 來「島嶼織縷」特展探索南島服飾

國泰世華迎扎根越南20周年

雲豹金雞 天能綠電6月10日登興櫃

相關新聞

茶改場遷嘉義恐生變 爆陳明文施壓陳駿季

農業部茶及飲料作物改良場先前規畫將總廠南遷至嘉義縣番路鄉，以及在嘉縣梅山鄉蓋試驗場都傳有變數，鏡週刊昨報導前立委陳明文4...

相對論／萬安撕權貴標籤 得立挺爸更上層樓

蔣家後代，切不斷的血緣關係，蔣萬安出國念名校，以新手之姿當選立委，兩任立委就參選市長，成為最年輕的台北市長，從政路一路順...

相對論／開箱家政男市長

聯合報相對論重磅出發，距相對論二○○四年一月六日「誕生」已廿一載，它不只是故事，也是時代記憶，相對論細火慢燉，不必八卦字...

相對論／萬安尬籃球「輸兒開心」得立怕虎媽「緊迫盯人」

同是師大附中國中部，蔣萬安是蔣得立的學長，兩人也都是附中籃球校隊，父子倆都有籃球魂，如今蔣得立已一七七公分，超越爸爸一公...

相對論／蔣家深夜食堂 父子療癒時光

在家裡，他們是平凡的父與子；在外面，他們是鎂光燈追逐的政壇明星父子。市長有跑不完的行程，總是錯過家庭晚餐時光，但每晚八點...

我首顆低軌衛星 拚2027年升空

台灣通訊網路技術進入低軌衛星時代，國家太空中心規畫打造台灣首批六顆低軌通訊衛星、建立完整太空通訊驗證平台，並規畫發展兩顆...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。