台灣捐贈太陽能系統 助斐濟偏鄉能源建設

為了推動斐濟偏遠社區與小學的綠能建設，台灣政府向斐濟政府捐贈「太陽能家用系統」。斐濟總理府辦公室財務與合作處處長洛可蘇卡（Moape Rokosuka）表示，斐濟政府感謝台灣所展現的友誼與善意。

台灣駐斐濟代表周進發今天在斐濟首都蘇瓦（Suva）舉行的交接儀式上，代表台灣政府送出印有「來自台灣的愛」（Love from Taiwan）標誌的「太陽能家用系統」；斐濟政府派出總理府辦公室財務與合作處處長洛可蘇卡代表接收。

此次捐贈的「太陽能家用系統」將用於薩考恩德羅韋省（Cakaudrove）西瓦利富（Wailevu West）地區納維亞維亞村（Naviavia）；除了讓當地350名村民受惠，更確保當地聖保羅小學（Saint Paul）享有穩定、乾淨的電力來源。

周進發表示，台灣與斐濟作為「藍色太平洋大陸」的兄弟之邦，對氣候變遷與能源不安全等挑戰有深刻共鳴；這批太陽能系統象徵台灣與斐濟致力讓太平洋地區獲得潔淨、可負擔且可持續能源的共同承諾。

周進發感謝斐濟總理欒布卡（Sitiveni Rabuka）在推動可再生能源方面展現堅定領導力；周進發承諾台灣將持續與斐濟攜手合作，朝向更綠色、更繁榮的太平洋未來前行。

洛可蘇卡表示，這批太陽能設備將對偏遠社區產生直接與深遠的正面影響。他指出，斐濟政府衷心回應並珍視台灣所展現的友誼與善意，並對雙方持續深化的能源夥伴關係充滿信心。