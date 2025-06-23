綠奢華！「南港國際 SKYPARK」引領台北都會生活新模式

放眼全球國際都會區，紐約中央公園之於曼哈頓、倫敦海德公園、乃至台北大安森林公園，城市綠肺難得，也讓周邊豪宅房價長年居高不下。當稀缺的公園綠意結合機能完整的國際級商場，這種前所未有的「價值堆疊」，正將房地產潛力推向全新境界，近期全台最具指標性的都市更新開發案「南港國際 SKYPARK」正是一例。

「南港國際SKYPARK」區位優勢，距信義計畫區、松山車站、台北流行音樂中心及南港軟體園區皆為咫尺之遙，未來發展潛力無限。 圖／創意家行銷 提供

「南港國際 SKYPARK」基地前身為南港調車場，由五大品牌：國泰人壽、三商美邦人壽、國泰建設、國泰飯店觀光事業與華泰大飯店集團共同打造，並以東京麻布台之丘、新加坡ION Orchard等「國際城中城」為設計靈感，基地規劃3棟住宅大樓、5棟辦公大樓和1棟飯店及國際級商場，打造出台北稀有的生活居住體驗。

「南港國際SKYPARK」基地16,458坪，融合商辦、購物中心與住宅大樓，並與周邊綠地景觀無縫銜接，呈現國際級城中城的生活樣貌。 圖／創意家行銷 提供

「南港國際SKYPARK」最大特色莫過於16,458坪的壯闊基地，相較於過往強調「公園第一排」，「南港國際SKYPARK」將「綠色」提升至「奢華」的層次，「南港國際 SKYPARK」除自身16,458坪基地外，左右兩側被2,800坪玉東公園與7,600坪新新公園，超過萬坪綠地環繞，基地內更規劃7,400坪地景廣場與2,700坪空中森林平台，打造出前所未見的居住趨勢「綠奢華」，融合「Green自然」與「Luxury奢華」，強調極高綠覆率、國際機能整合，宛如住在公園裡的體驗，是目前北市市中心罕見個案。

「南港國際SKYPARK」旁即為7,600坪新新公園，綠意盎然的濕地與遠眺101地標，是城市難得的綠肺。 圖／創意家行銷 提供

地段條件特殊的「南港國際 SKYPARK」，更順應此特色，邀請全球知名景觀事務所SWA操刀，SWA曾為Google及三星美國總部進行景觀規劃，在國際間規劃過無數商場、辦公、住宅景觀，他們擅於將「綠意＋場域＋功能」三者融合為一，打造出令人驚豔的環境。

於「南港國際 SKYPARK」可以看見，一樓開放廣場約7400坪綠意，SWA將「都市森林」概念實體化，景觀、植物成為容易接近的地景。最引人注目的是，SWA巧妙地將綠意推向空中，獨創2700坪凌空綠廊，串聯住宅與商場，打造「第二個地面」的空中社交場域，垂直延伸公園生活，營造遠離喧囂、私密的綠意社交體驗，顛覆傳統住宅樣貌。坐享綠意外，住戶未來下樓即可滿足購物、美食、休閒、電影院等食衣住行育樂設施。

「南港國際SKYPARK」邀請全球知名景觀事務所SWA操刀景觀，打造出可散步、休憩、互動的綠意生活空間。 圖／創意家行銷 提供

「南港國際 SKYPARK」未來預計規劃高達3.1萬坪大型商場，約為微風信義三倍，並導入品牌零售、複合餐飲、影城與親子設施，形成具備完整機能的微型城市，將「居住」、「工作」、「購物」、「休閒」與「社交」融為一體，實現真正的「HOME @ MALL」都會生活典範。

「南港國際SKYPARK」的價值不僅止於綠意，更在無可取代地段價值、產業聚落優勢，緊鄰五鐵共構的南港車站，串聯高鐵、台鐵、捷運、客運。更關鍵的是，南港在「東區門戶計畫」政策推動與產業集聚效應下，目前吸引富邦人壽南港辦公園區、環球購物中心、台電CR1都更案、世界明珠、國產實業大樓、潤泰玉成總部、忠泰頂級商辦、華固中央置地、潤泰南港之星等案，未來三至五年內可望帶動大量中高階就業人口流入，形成自成一格的企業聚落，磁吸全球產業精英與高階人才。

業者指出：南港區域建設題材強勁，「南港國際SKYPARK」以16,458坪的壯闊基地、複合功能為高端住宅新指標，並以「綠奢華」的居住觀念，成功吸引到雙北高資產購屋族、企業家、科技中高階主管、或是有旅居國外經驗的客戶，目前30坪以下已售罄，主力產品為30~41坪。

「南港國際SKYPARK」的成功也顯示，未來高端住宅市場將不再只是強調「地段」與「坪數」，更需要涵蓋「綠覆率」、「國際城中城」等複合指標。在寸土寸金的台北市中心，「南港國際SKYPARK」不只是建築作品，更是新一代都會生活方式的先行者，為高端住宅開創嶄新標竿。