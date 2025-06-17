在海裡練救援，也在水底教永續：雲林潛水計畫雙軌並行

撰文／ 高琳景

10餘名潛水員於箔子寮漁港下海，清除海底廢棄物。 圖／環洋潛水 提供
10餘名潛水員於箔子寮漁港下海，清除海底廢棄物。 圖／環洋潛水 提供

港內的另一堂課：雲林潛水團隊用行動教會永續

為響應「世界海洋日」，雲林縣政府環保局於6月7日在四湖鄉箔子寮漁港舉辦「國家海洋日」活動，集結公私協力、號召潛水專業與地方能量共同參與。活動現場由環保局結合雲林水上救生協會、潛水訓練機構與企業單位，展開水下垃圾清除行動、創意海廢展演、市集與協定簽署，全面強化海洋永續意識與防災聯防體系。

課程總監高睿婕（右3）身兼雲林水上救生協會救援教練，率領具領導等級資格潛伴參與港區水下清淤任務。 圖／環洋潛水 提供
課程總監高睿婕（右3）身兼雲林水上救生協會救援教練，率領具領導等級資格潛伴參與港區水下清淤任務。 圖／環洋潛水 提供

縣內唯一潛水訓練中心結合救援與教育，落實垃圾不入海、訓練即行動的雙重目

本次潛水清除行動，雲林縣內唯一潛水訓練中心「環洋潛水」也率隊參與執行。課程總監高睿婕同時身兼雲林水上救生協會救援教練，率領數位具領導等級資格的潛伴參與港區水下清淤任務。她指出，箔子寮漁港水域地形平穩、水流緩慢、水深適中，經過多年整治後已具備良好條件，非常適合發展為水下救援專業訓練場域。

課程總監高睿婕（右3）身兼雲林水上救生協會救援教練，率領具領導等級資格潛伴參與港區水下清淤任務。 圖／環洋潛水 提供
課程總監高睿婕（右3）身兼雲林水上救生協會救援教練，率領具領導等級資格潛伴參與港區水下清淤任務。 圖／環洋潛水 提供

除了清除沉積海廢外，此次行動也同步納入潛水教學的延伸實踐。「乾淨的海洋不是自然發生，而是教育與行動的累積結果。」高睿婕表示，「訓練即行動」的模式讓潛水課程不只是技能傳授，更是讓每一位潛水員理解生態責任與永續價值的過程。

常見海廢包括寶特瓶、吸管與塑膠袋。 圖／環洋潛水 提供
常見海廢包括寶特瓶、吸管與塑膠袋。 圖／環洋潛水 提供

根據雲林縣環保局統計，雲林2024年第1季共清理約39.4公噸海洋廢棄物，較2020年同期大幅減量超過100公噸，顯示政策與社會行動的成效逐步浮現。其中以漁業廢棄物、玻璃瓶、寶特瓶等項目為主，反映港區周邊生活與產業行為的直接影響。

近年雲林已組建55人潛水志工小隊，並整合178支由漁民、環保志工與地方居民組成的「海洋環保艦隊」，搭配ICC國際淨灘行動資料與在地調查，不斷推進廢棄物減量與源頭教育策略。

此次行動不僅再次展現雲林潛水團隊的技術能量，也深化了潛水與永續教育的結合場景。港口不只是訓練場，也是課堂——雲林正以實際行動，為下一代創造一個能學習、能潛水、更能永續生活的海洋未來。

從海底撈起一袋袋廢棄漁網與寶特瓶。 圖／環洋潛水 提供
從海底撈起一袋袋廢棄漁網與寶特瓶。 圖／環洋潛水 提供

相關新聞

台幣逼近29.5元關卡 收29.52、升值1.48角

台北匯市風雲再起，新台幣匯價今日逼近29.5元關卡，以29.52兌1美元作收，升值1.48角。 新台幣兌美元一早以29.668開出，但在外資熱錢匯入之下，早盤升勢強勁，早上10時過後更是急升逼近29.5關卡，來到29.518，之後中央銀行數度出手力阻匯價破29.5防線。

台大醫院創院130周年 「醫學共體」創隱形護國神山

台大醫院在今年迎來創院第130年，綜觀近來醫護人力短缺，台大醫院院長吳明賢表示，整個大環境缺工缺人，不只是醫療院所的嚴峻...

退休公務員兼課收入不得超過基本工資 痛批國家損失

目前法律規定，退休公務人員若到公私立大學兼課，收入不得超過最低基本工資2萬8590元，讓專業人士深感規定極不合理，無奈受到「池魚之殃」。政府限制專業貢獻，甚至用各種綁手腳的法規把學者往外推，更是國家與學界的損失。...

照片看歷史／1958年秦祥林等香港難童 來台讀復興劇校

1958年6月16日，由救總接運來台將就讀於復興劇校的香港難童15名，下午1時搭「四川」輪抵達基隆。時任救總秘書長方治、復興劇校校長王振祖及該校多位小朋友，均在碼頭熱烈歡迎。這15名兒童中，有一位後來成為金馬影帝的秦祥林，秦祥林與其他共120名10歲上下的孩子，一起在7年後成為復興劇校首屆「復」字輩畢業生，秦祥林當時在劇校稱「秦復林」，其他還有武俠女星嘉凌（劉復雯）、演員張復建，在國內戲曲界享有高地位的「永遠小生」曹復永、老生祭酒葉復潤、資深文丑劉復學等。

【專家之眼】如何面對人工智慧（AI）政策與倫理的挑戰

AI的發展極快，並逐漸滲透到我們生活的各個層面，對個人與社會的影響既深且遠。

詩人鄭愁予91歲辭世 「達達的馬蹄」成絕響

詩人鄭愁予於美國時間六月十三日凌晨四時辭世，享耆壽九十一歲。鄭愁予筆名出自楚辭，十六歲就自費出版自己的第一本詩集，曾在「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。