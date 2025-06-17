房市呈個案表現！鍍金地段永不敗 江子翠指標新案「松柏大院」強勢登場

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去年9月央行祭出第七波選擇性信用管制後，房市交易量縮，買盤回歸理性，其中新北市在台北高房價外溢效應、剛性需求強勁的支撐下，房市表現相對穩健，最新5月買賣移轉棟數數據顯示，新北市交易量月增26％，且這段時間來也有不少預售案傳出銷售佳績，統計今年Q1預售交易量冠軍行政區更是獎落新北市，而在當今自用當道的市場環境中，個案表現靠得就是「地段」，就如房地產市場的不敗金句「買房看得就是Location、Location、Location」。

房市不景氣中，蛋黃區黃金地段配上優質的產品規劃，才有條件脫穎而出。以新北市來說，板橋區作為政經中心，也是人口最多的行政區，蛋黃區地位無庸置疑，新案銷售表現相對穩定，甚至在板橋的蛋白區，也有個案於短期內達成亮眼成交紀錄，可見產品與地段的搭配仍是支撐市場動能的核心因素。近期在板橋部分區段，包括江子翠一帶，也有推出新案獲得區域購屋族群注意，顯示產品與地段的組合仍為關鍵。以近期新公開的「松柏大院」為例，位於江子翠市區精華地段，鄰近捷運板南線出口，消息一出，即引發區域內不少討論與關注。

「松柏大院」專案經理賴亭槐表示：「目前來客反應與現場詢問度穩定，部分購屋民眾對本案展現高度興趣、好評不斷，後續實價登錄資訊可逐步反映市場看法與接受度。」

他進一步說明，板橋區域內最精華地段以新板特區與江子翠為主，其中又以文化路二段、雙十路二段交會點最為核心，在這地段出現優質規劃的新案，勢必成為焦點。此外，江子翠住民的在地認同度高，且坐擁豐沛的生活機能以及全台最具便利、最高產值的捷運藍線，不論是換屋、又或是二三代首購都離不開江子翠，然而新案供給長期稀缺，因此當地已累積龐大的「期待性買盤」，這與房市景氣好壞無關，對他們來說就是在這精華地段中，期盼著「MRright」的出現，並且蓄勢待發，現在大家終於等到了「松柏大院」。

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「松柏大院」身處文化雙十地王軸心，座落松柏街上，距離捷運江子翠站4號&5號出口約350公尺，632坪三面臨路壯闊基地，臨路退縮深，規劃雙排人行道樹，棟距愜意舒適，並規劃1幢2棟地上22層SRC住宅大樓，氣勢滂薄。此外，「松柏大院」每層4戶2梯，產品定位滿足首購、換屋需求，規劃2~3房、27~36坪，3房邊間三面採光，2房也享有雙面採光，且戶戶雙衛浴皆開窗，以600多坪基地規模、22層高層住宅大樓來說，能做到單層4戶，並兼顧市場主流坪數帶與多向採光，屬實不易，成為當地人引頸期盼多年、江子翠捷運站難得一見的大規模指標新案。

「松柏大院」不僅在地段、產品定位上堪稱一絕，在公設藝展、建築品質等面向更是不惜成本，只為給消費者最好的；公設聘請豪宅御用團隊工一設計操刀，雕琢頂級質感，並招請業界頂尖的崇安工程顧問、容正建築師事務所，打造最美最安全的房子，處處可見家勝機構、宥泰建設的用心，並體現強強聯手打造地標的決心。

容正建築師事務所主持建築師汪俊男，同時也是新北市建築師公會理事長，他受訪時談到「松柏大院」個案，在建築美學方面，整體建築外觀立面以幾何線條打造簡約大器穩重感，並透過立面前後多層次退縮設計，讓光影與顏色律動交錯跳躍，形成豐富的立面光影交織變化與立體層次感，再以黑灰白色系搭配棕色系金屬隔柵飾條點綴，創造輕盈與工藝纖細感。

汪俊男接著表示，為打造安全及安心建築，「松柏大院」以取得耐震標章設計，除以鋼骨鋼筋混凝土構造（SRC）設計，兩側並輔以V型鋼骨斜撐，提升建築物耐震性能，並經專業團體特別審查驗證外，後續施工階段，也將由專業技師或建築師以耐震特別監督人身分常駐工地現場督導施工，確保施工品質，落實安全與安心居家。

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此外，汪俊男表示，為打造「松柏大院」滿足現代生活需求的建築物，更設計將取得「黃金級綠建築」及「合格級智慧建築」，不僅透過綠化、基地保水、日常節能、CO2減量、廢棄物減量、水資源及汙水垃圾改善等面向精心設計規劃，善盡地球永續的社會責任外，更透過建築物內部光纖佈線、視訊系統、公共資訊顯示、開放式中央監控平台、內外安防等現代科技技術運用，打造符合數位時代特性的智慧生活建築。

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