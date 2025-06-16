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台大醫院創院130周年 「醫學共體」創隱形護國神山

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
台大醫院創院130週年，今舉辦院慶活動。台大院長醫院吳明賢表示，醫院成就都是一棒一棒傳承下來。副院長婁培人（右1）、副院長黃國晉（左2）、副院長張志豪（左1）。記者廖靜清／攝影
台大醫院創院130週年，今舉辦院慶活動。台大院長醫院吳明賢表示，醫院成就都是一棒一棒傳承下來。副院長婁培人（右1）、副院長黃國晉（左2）、副院長張志豪（左1）。記者廖靜清／攝影

台大醫院在今年迎來創院第130年，綜觀近來醫護人力短缺，台大醫院院長吳明賢表示，整個大環境缺工缺人，不只是醫療院所的嚴峻挑戰，面對少子化、高齡化，即使加薪、擴大招募，仍可能難以補足缺口。台大擔任防疫、治療要務，以「醫學共體」的模式打造隱形的護國神山。

吳明賢指出，台大醫院走過130年，靠的是人才傳承、醫療創新，除了實踐全民健康平權，更致力於醫療永續。回顧這座白色巨塔的改變，從常德街的紅磚舊大樓，到中山南路的新大樓，以及癌症防治中心、兒童醫院等，除了新建築，研究服務不斷擴大升級，甚至是諾貝爾獎等級的研究。

「人才、制度、創新是台大醫院的重要精神。」吳明賢說，台大醫院培養無數優秀醫師，長期以來都是人民最信賴、照顧困難病人最重要的醫院，永遠跟社會民眾站在一起，包括SARS（嚴重急性呼吸道症候群）疫情期間，病患紛紛湧入台大，幾乎癱瘓急診，醫護人員守住第一波疫情。

台大醫院跟其他醫院有什麼不同？吳明賢認為，台大定位為世界第一流的大學醫院，希望促成其他醫院及藥廠的參與，一起組國家隊打世界盃，將台灣醫療的影響力發揮到全球。尤其面對AI浪潮，台大致力醫療趨勢三支箭：精準健康、智慧醫療、尖端醫療，持續推動各項產官學研發計畫。

近年來，台大醫院在醫療領域屢創新猷，達成多項全球及亞洲首例的重要成果，包括完成全球首例「無缺血時間」的心臟移植手術、成功為一名44歲男性病患完成亞洲首例主動脈組織工程氣管移植手術、完成台灣首例「活體肺葉移植手術」等。吳明賢指出，醫療沒有最好、只有更好。

吳明賢強調，台大肩負服務、教學、研究三大使命，醫院走過130年，改革創新是一棒接一棒，學校及醫院將研究成果落地，實際應用於實際生活中。2024年，於「美國醫學會雜誌」（JAMA）發表全球首創的「胃癌十大腸癌」二合一糞便篩檢模式，已在全台9個縣市試辦，未來將擴大到全國。

另外，全球首創的AI胰臟癌早期診斷系統「助胰見」（PANCREASaver），也在2024年底於台大醫院臨床上線使用，其利用AI協助判讀影像，可準確找出小於2公分的胰臟癌病灶，大幅提升早期發現率，改善患者預後。

吳明賢說，台大擔任防疫、治療要務，以「醫學共體」的模式打造隱形的護國神山，醫療團隊的專業更深獲國際肯定。台大醫院自1895年到2025年，猶如台灣醫療現代化的縮影，更在全球醫療領域中占有一席之地，將繼續邁向智慧醫療的發展，創造台灣的醫療服務新價值。

台大醫院創院130週年，今舉辦院慶活動。台大院長醫院吳明賢表示，醫院成就都是一棒一棒傳承下來。副院長婁培人（右1）、副院長黃國晉（左2）、副院長張志豪（左1）。記者廖靜清／攝影
台大醫院創院130週年，今舉辦院慶活動。台大院長醫院吳明賢表示，醫院成就都是一棒一棒傳承下來。副院長婁培人（右1）、副院長黃國晉（左2）、副院長張志豪（左1）。記者廖靜清／攝影

醫學會 吳明賢 台大醫院

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