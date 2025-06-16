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維護獄政安全 法務部提強化訓練補充人力等策進作為

中央社／ 台北16日電

各界關注近來矯正機關內部暴力事件，法務部今天表示，會持續以強化專業訓練、補充專業人力，以及科技輔助獄政管理、健全矯正處遇作為等策進措施，盼提升管理效率並加強前端防治措施，穩定囚情、降低戒護事故風險，護獄政安全。

立法院司法及法制委員會今天邀請法務部長鄭銘謙等人列席，就「鑑於近來矯正監所暴力衝突事件頻傳，如何維護『矯正是刑事司法最後一道防線』及相關獄政策進作為，包括提升戒護人力資源」進行專題報告，並備質詢。

法務部所提書面報告指出，近來幾起矯正機關內部暴力事件引發社會關注，突顯台灣矯正體系在人力、設施與制度面臨多重壓力與挑戰。矯正機關不只是收容與管理的場域，更是協助收容人重返社會、預防再犯的重要環節，因此法務部一直強調「矯正是刑事司法的最後一道防線」。

法務部表示，目前矯正機關整體收容情形超收比例雖不到1%，但超收情形集中在北部機關，至於戒護人力比方面，民國114年4月底矯正機關戒護人力比約為1比11.14（以戒護人員實際缺額計算），相較美國、日本、新加坡及韓國，台灣的矯正機關面臨戒護人力嚴重不足問題，致使勤務負擔加劇。

至於相關策進作為，法務部說，矯正署持續精進職前與在職教育，包含模擬突發事件、集體暴力處置等實務演練，並納入壓力調適、心理健康等課程，以提升第一線人員的處置能力與職涯支持。另也積極向行政院爭取人力，106年至111年合計請增913人，期望解決人力不足困境。

法務部指出，法務部督導矯正署推動智慧矯正政策，導入人工智慧（AI）監控、行為模式辨識等系統，建構司法矯正心理社會處遇專業，並持續爭取矯正機關心理、社工及個管人員等專業人力編制員額。

矯正署表示，109年至113年，矯正機關收容人暴行教輔人員的事件高達301件，平均每年發生60起收容人暴力攻擊教輔人員事件。為強化矯正機關安全，降低潛在風險，矯正署持續推動戒護人員教育訓練、智慧監控科技運用、勤務支援方案等措施。

民進黨立委莊瑞雄質詢時、舉台東護理師到東成監獄看診卻遭收容人攻擊事件為例，認為人道不該只適用於收容人，第一線醫護基本人身安全也必須受到制度保障，呼籲法務部與衛生福利部共同檢討現行矯正醫療制度缺口，制定入監醫療安全指引，並針對醫護人員進出監所勤務，明確規範安全措施與風險預警程序。鄭銘謙回應表示，應該要這樣做。

民進黨立委吳思瑤認為，獄政改革除了要從人力增補下手，空間擴建也要補強。

法務部 司法 人力

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