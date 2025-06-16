德智庫：中國軍事認知戰威脅下 台民主韌性受考驗

德國智庫學者近日在Podcast訪談中指出，中國對台灣施壓涵蓋軍事、網攻與認知作戰。學者提姆觀察，台灣政黨對中立場各異屬民主常態，但中國透過假訊息干預，使原本正當的政策主張變得敏感，如何維持民主與政治開放面臨挑戰。

德國學術暨政治基金會（SWP）近日發布Podcast節目「台灣的困境：中國威脅升高、美國疑慮加深」，由亞洲研究小組中國問題專家林小仙（AngelaStanzel）與美洲研究小組副主任提姆（JohannesThimm）分析台灣現況及德國政府對台海議題看法。

日前赴台訪問的兩人，指出中國對台施壓已涵蓋軍事、網路與認知作戰等多層面，為典型「混合戰」。根據他們獲得的數據，2024年針對台灣政府機關網攻的次數，平均每日多達240萬次，是前一年的2倍；假訊息攻擊也與日俱增，目標除政府，也瞄準關鍵基礎設施。

針對中共對台軍演，林小仙分析，去年來出現幾個顯著變化，包括規模更加龐大、距離台灣本島愈來愈近，今年4月初甚至首次在未事先通報情況下發動大規模軍事行動，顯示北京對台施壓正持續升溫，挑釁意味濃厚。

林小仙補充，台灣街頭氣氛平靜，但社會逐步建立起面對軍事衝突的心理準備。她舉例，台灣是非常安全的國家，暴力犯罪低使得醫生過去對槍傷處置的經驗不足，近期台灣醫生開始進行相關訓練，這點令她印象深刻。

提姆則觀察到，儘管中國軍演頻繁，台灣社會整體仍維持日常生活穩定。他說，台灣作為一個開放民主社會，各政黨對中國立場不一，在民主體制中屬於正常現象。

提姆提醒，中國持續透過假訊息、拉攏並獎勵主張親中政策的人，干預台灣內政，這會使某些原本合理的政策立場，被質疑是否削弱台灣對中態度。他認為，在持續外部威脅下，台灣要怎麼維持政治開放與民主正常運作，是一大挑戰。

談及德國角色，2位學者皆認為，台灣期盼德國在對台政策上能展現更強的自主性與一致性，而非僅將台灣視為中國議題的附屬。

除了德國與歐盟的對台政策往往是從「對中政策」出發，而不是單獨看待台灣，提姆也指出，以過往經驗來看，德國對台政策常常是「即興式操作」。

當被主持人問及德國新政府對台態度，林小仙說目前無法給出詳細說明，5月上任的總理梅爾茨（Friedrich Merz）曾支持德國國會議員訪台，且在聯合執政協議中多次強調應降低對中依賴，可推測其批中、把中德關係視為競爭對手立場，但對台政策仍缺乏實際清晰方向。

林小仙說明，美國仍是台灣最重要的安全夥伴，持續軍售、協助台灣參與國際組織，但台灣同時也積極尋求與理念相近國家的合作，包括日本、澳洲、加拿大及部分歐洲國家如德國。

這些國家的國會間透過「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）等平台展開合作，該聯盟聚集各國國會議員，原本關注中國人權與南海議題，近年來也因中國對台威脅升高，逐漸成為國際上支持台灣的重要聲音之一。

德國學術暨政治基金會為柏林重要智庫，長期就外交、區域安全研究向德國政府提供建言，經費來源為聯邦總理府，研究成果公開供國際參考，近年也錄製Podcast節目，是德國外交政策討論的重要平台。