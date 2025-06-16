【專家之眼】如何面對人工智慧（AI）政策與倫理的挑戰

AI的發展極快，並逐漸滲透到我們生活的各個層面，對個人與社會的影響既深且遠。

在對個人生活的影響方面，AI可以提升生活便利性，最基本的就是智慧助理如 Siri、ChatGPT、Google Assistant等，能提供即時的資訊查詢、行程安排、語音控制等功能。還有家居自動化，比如智慧家電可根據用戶習慣自動調整照明、溫度、播放音樂等。

在個人健康與醫療照護方面，AI 輔助的健康監測設備如智慧手錶，可即時追蹤心跳、睡眠與運動狀態。AI還可協助醫師進行疾病診斷，如影像辨識癌症病灶，或個人化醫療建議。

此外，AI可根據個人程度與學習風格提供「因材施教」的內容，例如推薦學習路徑或語言練習，虛擬教學平台可模擬互動情境、進行即時回饋，提升學習效果。在就業發展方面，AI可幫助個人進行分析履歷、模擬面試、推薦職缺等。

而AI更可能導致某些職業被取代，需要持續學習新技能以因應轉型。正快速消失或縮減的職業包括，資料輸入員與文書處理人員、電話客服人員等，因工業機器人與AI視覺系統已能自動完成組裝、檢測、包裝等流程，且AI圖像辨識在醫療影像、工業品質檢測等領域已優於人工。還有Google Translate、DeepL、ChatGPT等可進行高品質機器翻譯，尤其是技術性或標準語句的翻譯，而人工翻譯者主要保留在文學、法律等高層次語境處理。再如自助銀行、網銀、行動支付普及化，讓臨櫃服務需求大幅下降。

部分職業也正在轉型，比如記者與編輯，因AI可快速撰寫財經報導、體育賽事總結等。不過深度報導、評論與現場採訪仍需要人類判斷與倫理把關。AI還可自動處理發票、記帳、報稅等例行任務，以及進行初步法律文件審閱與案例搜尋。

由此可見，高重複性、低創造性的工作最容易被取代。跨領域技能如科技+人文、創造力與情商，將成為未來職場核心競爭力，故在教育和職涯規劃方面，應強調AI協作能力與AI共事的技能、數據素養與倫理判斷等。

推而廣之，對整體社會的影響方面，AI會轉變勞動市場結構，當高重複性與低創意的工作被取代之際，新興職業如AI訓練師與數據倫理專家將快速興起，但也需要新教育體系的配合。

這同時也會產生資訊安全與隱私風險。AI可快速處理大數據，若無妥善管理，可能導致個資外洩與監控濫用。還有深偽技術（deepfake），會使得假新聞與偽造影片難以辨別，對民主社會與信任機制造成威脅，尤其在衝突與緊急狀態下。

此外，AI也會加劇社會不平等的風險，由於技術資源掌握在大型科技公司或特定國家手中，可能加劇「數位落差」與「技術霸權」，而弱勢群體如高齡者、教育程度較低者，則更難適應AI時代的變革。

面對上述AI的影響，政策與倫理都會受到嚴峻挑戰，故應制定AI相關法律與道德規範，比如處理AI決策的責任歸屬、演算法偏見與公平性問題。社會需進行民主討論，哪些領域應該使用AI？哪些則應維持人類主導？

總之，AI的出現就是第四次工業革命，為我們帶來無限可能，也伴隨新的風險與挑戰。關鍵在於我們如何有智慧地使用AI、保持人類主體性，並建立共融、公平與負責任的AI社會架構，才能趨吉避凶，創造美好未來。