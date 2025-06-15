詩壇巨擘鄭愁予逝世 金門文化界追思「他不再是過客」

國際詩壇巨擘鄭愁予13日凌晨因心臟衰竭於美國辭世，消息傳回金門後，各界深感不捨。鄭愁予不僅是文學界重量級人物，也是民族英雄鄭成功的十一世裔孫，2005年落籍金門，情繫浯江。金門縣長陳福海聞訊表示哀悼，並指示文化局聯繫家屬致意與提供必要協助。

鄭愁予原名鄭文韜，1933年生於山東濟南，隨軍人父親來台，於新竹中學畢業後進入省立行政專科學校會統科就讀，後服役擔任預官，並曾任職基隆港務局。1968年赴美留學，進入愛荷華大學國際寫作班，取得碩、博士學位後，先後任教於耶魯大學、愛荷華大學及香港大學等校，桃李滿天下。

鄭愁予與金門因詩結緣，國際詩壇巨擘鄭愁予，13日凌晨因心臟衰竭於美國辭世，享耆壽93歲。消息傳回台灣後，金門各界深感不捨。鄭愁予不僅是文學界重量級人物，也是民族英雄鄭成功的十一世裔孫，2005年落籍金門，情繫浯江。

鄭愁予原名鄭文韜，1933年生於山東濟南，隨軍人父親來台，於新竹中學畢業後進入省立行政專科學校會統科就讀，後服役擔任預官，並曾任職基隆港務局。1968年赴美留學，進入愛荷華大學國際寫作班，取得碩、博士學位後，先後任教於耶魯大學、愛荷華大學及香港大學等校，桃李滿天下。

鄭愁予與金門因詩結緣，1967年首度造訪金門，發表《金門集》四首詩；2000年參與「詩酒迎千禧」活動，創作〈飲酒金門行〉；其後多次回到金門參與文化活動，包括2003年中秋施放焰火吟詩〈煙火是戰火的女兒〉、2004年為砲彈裝置藝術作詩〈八二三響禮炮〉。他多次表示金門文化氛圍獨特，最終於2005年將戶籍遷入金門族人鄭峰生戶內，擔任縣政顧問，落實「情歸浯江」。

晚年鄭愁予於東海大學擔任駐校詩人，並獲聘為榮譽講座教授。其夫人余梅芳於5年前病逝後，鄭大師因年事已高且精神狀況漸衰，未再返回台灣，長居美國。家屬透露，其最後數年生活低調，少與外界聯繫。

曾有計畫在金門籌設「鄭愁予文學館」，可惜因文物代表性不足而未能實現，相關資料最終由家屬轉贈國家圖書館，雖然館舍無緣建成，詩人與金門的深厚連結已化為文化記憶長存。

鄭愁予以詩作〈錯誤〉名揚華人世界，作品入選台灣、港、星、馬等地課本，是無數人青春歲月的詩意啟蒙。他曾寫下「我打馬而過／那座村莊／我不是歸人／是個過客。」如今詩人長眠，卻早已用文字在人間駐足，讓「達達的馬蹄聲」不再是錯誤，而是經典。