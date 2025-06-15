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幼經戰亂年代 鄭愁予青年傳世作以詩為柬邀人入夢

中央社／ 台北15日電

詩人鄭愁予辭世，享壽91歲。他幼經戰亂，來台發表「錯誤」詩作傳世至今，更曾被改編為流行歌曲，他在台發表首部詩集為「夢土上」，「夢」也是他想以詩帶領讀者看見的世界。

鄭愁予在1933年12月4日出生於中國山東，1949年與同學組織「燕子社」，創辦並發行油印刊物「燕子」外，還以筆名「青盧」自費出版首本詩集「草鞋與筏子」，同年他隨家人來台，居於新竹，大學期間也持續發表詩作，如「老水手」、「語海」等，1950年代時也因發表「錯誤」而聲名大噪。

「錯誤」長年間為教科書選文，其中「我達達的馬蹄是美麗的錯誤/我不是歸人，是個過客」等詩句廣為人知，此詩作後更被歌手羅大佑、音樂家李泰祥改編為歌曲或專輯等。詩作寫盡人間懷念之情，而背景其實與鄭愁予幼年隨家人歷經戰亂歲月息息相關。

詩人蕭蕭（本名：蕭水順）曾與白靈、羅文玲共同撰寫「傳奇鄭愁予：鄭愁予詩學論集」，他表示，鄭愁予生前提及「錯誤」並不是書寫小情小愛，現代讀者可以試著以文化視角重新閱讀這首詩作。

蕭蕭說，每回見到鄭愁予，談話往往以遙遠歷史說起，非簡單個人情感抒發，而這就像他在中、晚後期發表的詩作，能涵蓋、濃縮中華文化，以抒情方式進入文化現場，這才是鄭愁予精神所在，將個人鄉愁轉為文化鄉愁。

鄭愁予在台發表的首篇詩作「老水手」即是以「鄭愁予」為筆名，典故出自於屈原「九歌湘夫人」中的「帝子降兮北渚，目眇眇兮愁予」，還有辛棄疾「菩薩蠻」中的「江晚正愁予，山深聞鷓鴣」。

在詩人紀弦鼓勵下，鄭愁予1955年推出在台首部詩集「夢土上」，收錄如「殘堡」、「如霧起時」、「錯誤」、「賦別」等著名詩作；在「夢土上」後記中，鄭愁予曾寫：「這篇後記就算是請柬吧，邀請朋友們在暇時不吝指教地蒞臨我的夢土上，越早越好。」

詩人 燕子 家人

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