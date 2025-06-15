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「我不是歸人，是個過客」詩人鄭愁予辭世 在台最後一份教職在東海

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「我不是歸人，是個過客」詩人鄭愁予辭世 在台最後一份教職在東海

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
2019年鄭愁予返美前夕，東海大學及台中市文化局舉辦「愁予涉東海祈和平」記者會，台中市長盧秀燕與鄭愁予高聲朗誦「和平詩」、期許永續和平。圖／台中市政府提供
2019年鄭愁予返美前夕，東海大學及台中市文化局舉辦「愁予涉東海祈和平」記者會，台中市長盧秀燕與鄭愁予高聲朗誦「和平詩」、期許永續和平。圖／台中市政府提供

台灣現代詩詩人東海大學文學院前榮譽講座教授鄭愁予辭世，享耆壽91歲。東海大學今晚指出，全體師生深感哀痛，並向詩人的家屬致以最誠摯的慰問與敬意，後續將規畫相關紀念活動與詩作展覽，延續鄭愁予對文學與教育的深遠貢獻。

鄭愁予2016年受邀為東海大學駐校詩人，2017年榮聘為東海大學終身榮譽講座教授，長駐於東海校內，除學術講座演講和師生座談，也參加多場海內外文學活動及公益活動。2019年鄭愁予返美前夕，校方及中市文化局舉辦「愁予涉東海祈和平」記者會，台中市長盧秀燕與鄭愁予高聲朗誦「和平詩」、期許永續和平。

東海大學指出，鄭愁予曾擔任東海大學駐校詩人與榮譽講座教授，他的身影常見於文理大道之間，或於文學院一隅與學生促膝而談。他不只是教詩的人，更是一位讓年輕人「在生活中看見詩」的啟蒙者。他以溫潤語調與浪漫氣質，引導學子在日常中發掘詩意，讓詩歌從象牙塔走入人心，也將博雅教育的靈魂寫進校園肌理。

東海大學表示，對東海而言，鄭愁予不是過客，而是風格的種子。他的詩句「我不是歸人，是個過客」，曾寫下遊子情懷；如今，詩人遠行，卻早已在東海播下了文化的深根。

東海大學校長張國恩表示，鄭愁予教授是東海人文精神的象徵之一，他以詩為筆，開啟世代青年對語言、對美、對生命的凝視與追問。他的離去，是一位文化燈塔的熄燈，更是一盞記憶長明的開始。

校方指出，鄭愁予教授在台灣的最後一份教職，正是東海大學。當年他長期居住於校園一隅的平房宿舍，如今依然靜靜佇立於樹影婆娑之間，成為校園中一處低語的記憶地景。他常在此讀書、寫詩、對話、沉思，也與多位藝術家交誼甚篤，其中古典玫瑰園創辦人黃騰輝藝術家便常至其舍中與他深談詩與人生，兩人對話成為東海人文精神的一段佳話。

東海大學後續將規畫相關紀念活動與詩作展覽，延續鄭愁予教授對文學與教育的深遠貢獻。

東海大學後續將規畫相關紀念活動與詩作展覽，延續鄭愁予教授對文學與教育的深遠貢獻。圖／東海大學提供
東海大學後續將規畫相關紀念活動與詩作展覽，延續鄭愁予教授對文學與教育的深遠貢獻。圖／東海大學提供

詩人 東海大學 文學

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