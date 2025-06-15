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「我達達的馬蹄」成絕響…詩人鄭愁予傳辭世 享耆壽91歲
綜合各家媒體報導，詩人鄭愁予於美國時間6月13日凌晨4時辭世，享耆壽91歲。
鄭愁予生於民國22年，本名鄭文韜，為現代詩詩人，出生於中國山東濟南，籍貫為河北寧河，1949年舉家隨國民政府來台。鄭愁予於大學畢業赴美參與愛荷華大學「國際寫作計畫」，隨後取得藝術碩士學位，曾任教愛荷華大學、耶魯大學、香港大學等校，2005年返台擔任國立東華大學第6任駐校作家。
鄭愁予筆名出自《楚辭‧九歌‧湘夫人》：「帝子降兮北渚，目眇眇兮愁予。」他在16歲自費出版了第一本詩集《草鞋與筏子》，隨後出版《窗外的女奴》、《衣缽》、《雪的可能》、《燕人行》、《寂寞的人坐著看花》等多部詩集。在大眾間以《錯誤》一詩中「我達達的馬蹄是美麗的錯誤／我不是歸人，是個過客……」的名句，台灣學子人人皆讀。
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