一周大事 6月8日~14日

紐約時報14日引述接近伊朗領導階層的官員報導，伊朗高層領導人早已為美伊核子談判一旦破裂，以色列可能發動攻擊的情況籌畫超過一周，卻犯下重大誤判，那就是從未預料到以色列會在原定17日於阿曼舉行的新一輪談判登場前就動手。 紐時採訪6名伊朗資深官員和2名革命衛隊成員，有些官員表示，伊朗高層領導人將襲擊迫在眉睫的報告斥為以色列的宣傳手段，目的是對伊朗施壓，在談判中對核子計畫讓步。他們說，或許正因這種自滿情緒，忽略已計畫的預防措施。 4名伊朗官員表示，伊朗政府直到13日晚間才開始掌握以色列軍事行動造成的破壞規模。以色列此次行動癱瘓伊朗大部分的國防能力，摧毀雷達和防空系統，切斷取得彈道飛彈庫的管道，重創軍方指揮鏈的高階人物。此外，納坦茲一座重要核子濃縮設施的地面建築也遭到嚴重破壞。

2025-06-14 17:09