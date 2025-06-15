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一周大事 6月8日~14日

聯合報／ 本報訊

國內

10日：檢調偵辦民進黨黨工共諜案，檢方依國家機密保護法、為大陸發展組織等罪，起訴民進黨前資深黨員黃取榮等四人。

10日：立法院三讀通過「軍人待遇條例」及「國軍退除役官兵輔導條例」修正案，明定國軍官兵志願役加給增為每個月3萬元，明年元旦起實施。

13日：行政院人事總處公布，在補假及調整放假處理要點中，已刪除調整上班日為放假日並補行上班規定，未來不會為了湊連假彈性放假而補班。

國外

11日：美國與中國大陸官員結束兩天經貿磋商，美國總統川普在社群媒體發文說「我們與中國已達成協議」。

12日：一架印度航空波音七八七夢幻客機，從阿默達巴德起飛數分鐘後墜毀，機上242名乘員僅一名40歲英國男子奇蹟生還。

13日：以色列空襲數十個伊朗目標，包括伊斯法罕省重要鈾濃縮核設施在內，並擊斃多位伊朗軍事高層及核科學家。

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