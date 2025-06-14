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文策院董座由官員兼任 學者批

聯合報／ 記者何定照／台北報導
文化部次長王時思兼任文策院董事長。圖／文化部提供
文化部次長王時思兼任文策院董事長。圖／文化部提供

文化部日前宣布文策院第三屆董事長由文化部政務次長王時思兼任，引發學界一片譁然。學者質疑，當初設立文策院，是希望在政策與商業市場機制間保持「臂距原則」，尊重文化專業與法人獨立運作，如今卻由次長兼任董座，恐衍生球員兼裁判情況，將使文化變成國家控管，難有多元專業發展。

對此，文化部表示，文策院角色定位與國家文化政策密切相關，文化部經行政院核定由督導文化部綜合政策規畫、文創與影視音發展、國際交流的王時思兼任董事長，並未違反「臂距原則」尊重文化表現的核心精神。且文策院董事會中有多位外部專業人士，績效評鑑也有超過三分之二民間委員參與，不會產生「球員兼裁判」的情況。

二○一九年掛牌成立的文化內容策進院，其業務包括文化內容相關產業調查、研究、人才培育、產業支持、市場拓展，至今三任董座分別為丁曉菁、彭俊亨、蔡嘉駿，其中丁、彭兩人雖有擔任過文化部政次，但在接任文策院董座時，均已卸任。

台藝大藝術管理與文化政策研究所教授劉俊裕表示，文策院董事長由次長兼任，形同國家力量企圖公然介入、馴服文化市場。如此下去，恐怕連國家表演藝術中心等行政法人董事長都可由官員兼任。

劉俊裕指出，依據文策院設置條例，政府相關機關代表不得少於董事總人數二分之一的高占比，已居所有行政法人、政府捐助之財團法人之冠。如果連文策院董事長都需要由政務官擔任，文策院決策將變成完全依照政府政策介入文化市場，而非依專業獨立判斷、自主行使職權。

他說，文化部既已選擇設立董事會，卻又派政務官擔任董事長、首長，等於架空董事會。未來若文策院決策或公共任務執行出現問題或社會重大爭議，該由文策院董事長、院長或文化部長負責？

台灣藝術史研究學會理事長廖新田表示，文策院設置條例第二條寫明文策院監督機關為文化部，當文化部次長變文策院董事長、監督者同時是掌管者，顯然球員兼裁判，失去監督功能。過去曾有官員一人當兩所國立館長遭批評「省著用」，如今行政長官又兼任，如果文策院投資失利，是專業眼光錯誤還是「兼任」分身乏術問題？

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