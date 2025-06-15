器官捐贈日十週年　器捐者100個心願 串起捐贈者與受贈者的生命連結

（左起）洪芳明醫師、器捐家屬陳庭宇、器捐病主中心蔡宏斌執行長、李明哲董事長、彭政閔、衛福部醫事司郭威中專門委員、受贈者翁如鴻、器捐病主中心張宏如監察人。 圖／器捐病主中心 提供

6月19日是台灣器官捐贈紀念日邁入第十週年。財團法人器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心（器捐病主中心）特別舉辦「願滿·圓滿」記者會，邀請中華職棒傳奇彭政閔擔任宣導大使，藝人陶晶瑩獻聲音樂會，攜手發表台灣十年來器官捐贈成果，並推出「生命接力的100個心願」行動，呼籲社會大眾正視器官捐贈的價值與意義。

逾66萬人預立器捐意願 每年仍有萬人等待移植

根據器捐病主中心統計，截至今年5月，台灣累計已有超過66萬人預立器官捐贈意願，顯示社會對器捐理念的支持逐年提升。然而，器官來源依舊短缺，目前全台仍有超過一萬名患者等待器官移植，其中以腎臟、眼角膜、肝臟需求最多。平均每天有3.3人因等不到器官而失去生命。

器捐病主中心董事長李明哲指出，器官捐贈的推動不僅是個人或團體的努力，更仰賴全社會的愛心參與。台灣人的大愛無處不在，許多捐贈者在生命盡頭仍勇敢奉獻，讓醫療團隊有機會挽救更多同胞，讓他們重返崗位、回饋社會。

生命接力100個心願 受贈者實現捐贈者夢想

今年特別推出「生命接力的100個心願」行動，首度邀請捐贈者家屬分享親人生前的喜好與心願，並由受贈者在能力範圍內努力實現。這項計畫不僅深化了捐贈者與受贈者間的生命連結，也讓受贈者能以具體行動回饋捐贈者的大愛。

捐贈者家屬陳庭宇在記者會上分享，妹妹陳庭蕙生前立志成為護理師，卻因車禍早逝。家人雖難以割捨，仍選擇成全她捐贈器官、助人的心願。「我很想知道妹妹的器官在受贈者身上，是否也實現了她未竟的夢想？這個計畫讓我看到生命的延續與希望。」

受贈者翁如鴻表示，感謝捐贈者家屬的無私成全，讓原本的生命終點成為幸福起點。她也已簽署器捐同意書，期許自己未來能成為他人的祝福。

（左）器捐者家屬代表陳庭宇、（中）宣導大使彭政閔、（右）受贈者翁如鴻。 圖／器捐病主中心 提供

名人響應 線上簽署器捐人數六倍成長

中職先生彭政閔與陶晶瑩也現身力挺器官捐贈。彭政閔分享，職棒生涯的成功離不開家人支持，器官捐贈同樣需要家庭的理解與溝通。他鼓勵民眾與家人討論器捐議題，並善用健保卡線上簽署器捐同意書，讓大愛延續。陶晶瑩則以母親身分呼籲，器官捐贈不僅是醫學名詞，更是生命間的溫柔接力。

自去年4月起，衛福部開放健保卡線上預立器官捐贈意願，簽署人數一年內從1,254人暴增至7,897人，成長超過六倍，顯示社會大眾對器捐的認同與行動力。

藝人陶晶瑩於感謝牆簽名。 圖／器捐病主中心 提供

成果豐碩 器官移植存活率媲美歐美

台灣器官移植具有世界級的醫療水準，三年存活率達70%至93%，五年存活率逾五成，與歐美國家並駕齊驅。過去十年，國內器官及組織移植受贈人數已突破萬人，近兩年受贈人數成長三成，讓上萬個家庭重獲新生。

器捐病主中心表示，未來將持續透過音樂會、微電影等多元宣導，推動善循環，並邀請更多人加入器官捐贈行列，讓愛與希望在台灣生生不息。