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教宗親自祝福台灣新婚教友夫妻 祈禱不要戰爭

中央社／ 羅馬14日專電
教宗良十四世。(路透)
教宗良十四世。(路透)

一對台灣天主教新婚夫婦日前到梵蒂岡，接受教宗良十四世親自祝福，教宗聽見夫婦來自台灣，睜大眼睛露出燦笑，讚許台灣主教團與台灣教會在福傳工作上的努力，也允諾為台灣特別祈禱「不要戰爭」。

教廷大使館在官方臉書分享，吳君健、陳思穎獲得教宗接見的過程，以及「申請教宗為新婚降福的教學指南」，歡迎台灣天主教徒把羅馬列為新婚度蜜月首選地點，獲得教宗親自降福。

駐教廷使館貼文指出，教宗良十四世11日公開教理講授與接見中，接見了來自台灣的一對新婚夫婦，教宗聽見台灣的瞬間，眼睛驚喜睜大、露出燦爛笑容。

教宗讚許台灣主教團與台灣教會在福傳工作上的努力，更允諾為台灣特別祈禱「不要戰爭」。

吳君健、陳思穎拜訪駐教廷大使館，分享獲得教宗祝福的過程。陳思穎此行帶著台灣主教團福傳委員會任務，與花蓮教區聖瑪爾大修會會長陳麗卿修女一同出席「GLOBAL 2033」1至5日在羅馬舉辦的國際領袖峰會與女性影響力峰會。

GLOBAL 2033是全球性福傳運動，由天主教會發起、其他基督教的教友響應，共同紀念耶穌基督受難、復活升天，以及致力讓世界每個角落都聽見耶穌基督福音。

擔任台灣主教團福傳委員會執行秘書的陳思穎向使館分享，台灣教會近年與國際福傳組織積極交流，連續2年派代表參與GLOBAL 2033峰會，讓台灣教會與普世教會的福傳活動有更多交流。

今年GLOBAL 2033有超過70個國家與會，171位代表全都認識台灣，主辦方更在峰會結束前的祈禱時刻特別邀請眾人為台灣祈求天主護佑。

陳思穎向使館分享，來自五大洲、膚色語言各異的教會弟兄姊妹圍繞著台灣代表們，在祈禱尾聲不斷吶喊「Taiwan will be safe!（台灣會安全）」令在場者無不動容，更感受到台灣在世界獲得的友誼如此豐盛珍貴。

目前在輔大攻讀哲學博士的吳君健則透過分享「申請教宗為新婚降福指南」，每週三教宗的教理講授日都是開放的，只要在梵蒂岡官網上登記索取票券即可參與。

在天主教會內舉行婚姻聖事2個月內的新婚夫婦，請所屬堂區開立婚配聖事證明，穿著正式婚紗禮服，在申請票券時註明新婚，即可在入場時獲得特殊座位，教宗會特別歡迎並祝福新婚夫婦。

羅馬 教廷 教宗

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