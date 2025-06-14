海巡人員也有專屬假日了！ 118海巡節當月擇一天放假

海巡署今天表示，「紀念日及節日實施條例」已於5月28日公布施行，海洋委員會依法訂定每年11月8日為海巡節並放假1日，作為海巡人員專屬節日。

海巡署指出，海巡署為海域執法的專責機關，肩負維護「國家安全」、「海域治安」及「人民平安」任務，積極打擊海上犯罪、查緝走私偷渡、執行救生救難、維護漁權及海洋保育等執法事項。

海洋委員會考量海巡署暨所屬機關任務屬性不同，為兼顧任務遂行與為民服務原則，並保有彈性調整空間，明訂各海巡機關得依勤務需求，安排海巡人員在海巡節當月擇一日放假，以彰顯海巡人員貢獻，強化機關榮譽感，凝聚海巡人員向心力。

海巡署說，中共灰色地帶威脅，日趨嚴峻，海巡人員身為藍色國土的守護者，全天候守護海防最前線，責重事繁，全年無休，海巡節的公布實施，不僅是肯定海巡人員的辛勞與付出，也代表國人對海巡有著更高的期許。海巡署將以堅定的立場及行動，捍衛我國主權，保護民眾生命財產安全，以具體績效回應國人對海巡的殷切期望。