「全球海洋公約」獲重大進展 綠色和平籲台灣政府擬對策

第三屆聯合國海洋大會（UNOC）昨天在法國尼斯落幕。旨在保護公海生物多樣性的「全球海洋公約」（Global Ocean Treaty ，亦稱 BBNJ）取得重大進展，已有50國完成批准、15 國承諾批准，距公約正式生效門檻僅差10國。綠色和平呼籲，台灣雖非聯合國會員國，但擁有全球第二大遠洋船隊，漁船作業範圍遍及三大洋，一旦公約生效，勢必將對台灣海洋資源管理、公海權益及國際合作產生影響，台灣政府應擬定配套政策。

綠色和平說，公海占全球海洋面積約3分之2，因不受任何國家管轄，長年飽受工業捕撈和其他破壞性活動衝擊，生態面臨多重威脅，但目前僅不到1%獲有效保護。自聯合國2023年通過全球海洋公約以來，促成至少60國批准達到公約生效門檻，成為本次聯合國海洋大會的核心議題之一。若公約順利生效，將會是史上第一個具有法律約束力、可在國際水域畫設海洋保護區的全球性公約，也對實現2030年前保護至少全球30%海洋的目標至關重要。

綠色和平台北辦公室海洋專案主任黃馨儀表示，台灣雖非聯合國成員，但擁有全球第二大遠洋船隊，漁船作業範圍遍及三大洋，在公海的漁業捕撈實力不容小覷，同時也是區域漁業組織的一員。一旦公約生效，勢必將對台灣海洋資源管理、公海權益及國際合作產生深遠影響，因此呼籲臺灣政府應加速協調跨部會合作、增加資源投入，擬定對應配套政策，為國際海洋治理新秩序做足準備。

綠色和平國際總部發布新聞稿指出，本次會議雖有進展，但各國在阻止深海採礦議題上缺乏具體承諾。綠色和平聯合國海洋大會國際代表團團長MeganRandles表示，距離公約生效門檻僅剩最後一哩路，但本次大會卻在缺乏終止深海採礦的具體承諾下結束，整體進展顯得空洞乏力，各國應展現勇氣，積極投入國際合作，並在今年底前作出終結深海採礦的歷史性決策。尤其在下個月即將召開的國際海底管理局（ISA）會議上，各國應果斷承諾停止深海採礦。

綠色和平台北辦公室呼籲，海洋委員會、漁業署積極掌握公約進度，並超前部署、協調跨部會合作，盡可能將公約精神加速落實在台灣的相應政策中，包括強化遠洋漁業管理措施，加強打擊非法漁撈、提升漁業監管透明度、保障漁工權益、並推動企業盡職調查以消除供應鏈中的環境與人權問題；也應積極參與國際海洋治理與合作，透過多邊合作與非正式管道，爭取在公海海洋保護區管理權與遠洋漁業規範上的參與權。