影／馬英九第四次訪陸 率大九學堂學生參加海峽論壇
前總統馬英九今天至27日率馬英九基金會「大九學堂」的學生前往大陸福建廈門參加「海峽論壇」，也會前往甘肅的公祭伏羲大典。馬英九抵達機場時發表談話表示這是第四次訪問大陸，此行的目的希望藉由面對面的互動，舒緩當前兩岸緊張的關係，促進兩岸民間更深入的交流與互動。
馬英九表示這次前往對岸大陸的福建廈門，參加「海峽論壇」，是他第四次訪問中國大陸，同樣帶著馬英九基金會「大九學堂」的學生參與。
馬英九指出此行目的，不僅是加深對福建當地歷史與產業發展的了解，更希望藉由面對面的互動，舒緩當前兩岸緊張的關係，促進兩岸民間更深入的交流與互動。
馬英九強調兩岸青年是兩岸未來的希望，期盼透過交流，能鼓勵更多台灣青年到大陸去看看，也歡迎更多大陸青年來台灣走走，互相學習、彼此互動，這對兩岸和平一定會有所助益，這也是馬英九基金會一直努力不懈的目標。
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