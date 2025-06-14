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殯葬管理新制7月1日上路 管理基金與管理費兩制合一

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
內政部表示，新制將在7月1日施行，明定私立公墓或納骨塔業者向消費者收取的契約一切費用，應包含有12％以上管理費。圖／聯合報系資料照片
內政部表示，新制將在7月1日施行，明定私立公墓或納骨塔業者向消費者收取的契約一切費用，應包含有12％以上管理費。圖／聯合報系資料照片

賴清德總統在2023年12月27日公布「殯葬管理條例」修正條文，內政部表示，新制將在7月1日施行，明定私立公墓納骨塔業者向消費者收取的契約一切費用，應包含有12％以上管理費，同時將現行殯葬設施經營管理基金與管理費「兩制合一」，強化安全保障與災後修護資源運用。

內政部說明，總統公布公布後，行政院也核定自今年7月1日施行，新制上路後，業者應將收取管理費的65％存入在金融機構開設的「日常支出」專戶，作為設施平日安全、整潔維護與內部行政的支出；其餘35％存入另外開設的「急難支出」專戶，作為設施發生重大災害事故或業者破產、廢弛管理時的緊急因應資金，取代原本的2％殯葬設施經營管理基金。

內政部指出，同時要求業者應將設施內建築物投保火災保險及地震保險，另外透過會計簽證與政府查核機制，嚴格落實管理費專款專用，讓現行私立公墓、納骨塔管理費專戶支出範圍具體明確，提升管理費透明度並有助於設施永續經營。

內政部表示，配合這次殯葬管理條例的修正，已分別在今年5月20日修正發布「殯葬管理條例施行細則」部分條文及「私立公墓骨灰骸存放設施管理費專戶管理辦法」，並在6月4日修正發布「骨灰（骸）存放單位使用權買賣定型化契約應記載及不得記載事項」等3部配套子法，其中規定業者向消費者依契約收取的一切費用，無論是一次收取或分期收取，每次收費管理費都應至少佔12％。

內政部說，且契約不再採用「永久使用權」，而是改為「非定期使用權」，即使用至設施自然老舊、無法修復為止；另外，如果消費者購買塔位有指定固定位置，則「視為已使用」，日後將不得任意終止契約並要求退費。

內政部強調，我國已邁入高齡化社會，殯葬議題漸受各界重視，殯葬管理條例新法施行，可確保設施持續運作不中斷，保障納骨設施使用人及家屬的合法權益，同時促進殯葬產業健康經營。

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