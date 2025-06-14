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連續假期放送！下半年新增2個 明年共9個
立法院日前三讀通過紀念日及節日實施條例，今年起新增五天國假。行政院人事總處昨公布新修正的一一四年政府行政機關辦公行事曆以及明年一一五年辦公行事曆。今年下半年確定增加兩個三天連續假日；明年總放假日則為一二○天，包括農曆年假九天在內，共計有九個三天以上連續假期。
行政院核定一一四年政府行政機關辦公日曆表，其中增加兩個三天連續假期：孔子誕辰紀念日／教師節適逢星期日，次一日九月廿九日補假；台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日適逢星期六，前一日十月廿四日補假。
行政院也核定一一五年政府行政機關辦公日曆表，總放假日數一二○天，其中三天以上之連續假期九個，分別為農曆春節假期、二二八和平紀念日、兒童節及清明節、勞動節、端午節、中秋節及孔子誕辰紀念日、國慶日、台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日及行憲紀念日。
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