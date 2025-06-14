連續假期放送！下半年新增2個 明年共9個

1962年6月13日，旅居寮國多年的難胞5家27人，因受寮國戰火的影響及寮共的迫害，當日下午3時15分自泰國乘民航公司班機抵台。這27名難胞扶老攜幼，在台灣人士熱烈的歡迎下，在機場舉行了簡短的記者會，由難胞代表李長楠報告他們被寮共迫害的情形及投奔中華民國的經過。這些難胞有很多人有親屬在台灣，他們在機場看到他們闊別多年的親友時，不禁喜極而泣，相互擁抱，場面感人。

2025-06-13 09:00