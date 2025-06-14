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大都會名作展在故宮 賴清德同框馬唯中 讚她「台灣的女兒」

聯合報／ 記者楊惠琪／台北報導
故宮北院第二展覽館昨天舉行「美國大都會博物館名作展」開展記者會，賴清德總統（左二）受邀出席，前總統馬英九的女兒馬唯中（右一）也以大都會博物館亞洲藝術部副主任身分到場。
故宮北院第二展覽館昨天舉行「美國大都會博物館名作展」開展記者會，賴清德總統（左二）受邀出席，前總統馬英九的女兒馬唯中（右一）也以大都會博物館亞洲藝術部副主任身分到場。

故宮北院第二展覽館歷經兩年整修，昨重新啟用，首檔國際大展迎來「美國大都會博物館名作展」，集結雷諾瓦、梵谷、馬諦斯、賽尚等卅八位藝術大師、共八十一幅經典名作，呈現十九至廿世紀法國藝術的多元風貌。

昨開展記者會上，包括總統賴清德、美國在台協會處長谷立言、美國大都會博物館展覽暨國際倡議副總監昆西‧霍頓、故宮院長蕭宗煌等人均出席。前總統馬英九的女兒馬唯中，也以大都會博物館亞洲藝術部副主任身分到場，成為媒體捕捉焦點。馬唯中現場還與賴清德握手致意。

賴清德致詞時特別感謝美國大都會博物館與故宮團隊兩年多來的努力，才促成這場展覽，鼓勵民眾進館觀展，絕對值回票價。他也以「台灣的女兒」向馬唯中致意，記者會後賴清德與策展團隊合影，和馬唯中留下難得的合影畫面。

本次展覽展出來自大都會博物館的八十一件作品，規畫身體姿態、肖像與人物、徜徉自然、從城市到鄉村、水岸風光等五大展區，網羅從印象派到早期現代主義共卅八位藝術家的經典名作，囊括梵谷、馬諦斯、秀拉、畢沙羅與女性藝術家瑪麗・卡薩特、貝絲・莫莉索等人的創作。

美國大都會博物館首度來台展出，集結雷諾瓦、梵谷、馬諦斯、賽尚等大師經典名作。記者許正宏／攝影
美國大都會博物館首度來台展出，集結雷諾瓦、梵谷、馬諦斯、賽尚等大師經典名作。記者許正宏／攝影

故宮指出，這次是美國大都會博物館首度來台展出，精選羅伯特・雷曼家族收藏及其他民間捐贈的代表性作品。

雷曼家族在一九六九年捐贈多達兩千七百件的藝術藏品給大都會博物，大都會因此設立了「雷曼廳」，專門展示這批印象派以及早期現代主義的繪畫與素描作品。

「美國大都會博物館名作展」自即日起至十月十二日在故宮北院第二展覽館展出。展覽期間，故宮北院第一、二展覽館推出聯票優惠。

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