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外交部：國際記者團肯定台灣全球貢獻與夥伴價值

中央社／ 台北13日電

外交部今天指出，來自北美、歐洲、亞太與非洲等12國15位記者組成的2025年「政經記者團I」於5月19日至23日訪台，出席外交部長林佳龍就職週年的媒體茶敘，與政務次長吳志中座談交流，並肯定台灣全球貢獻與夥伴價值。

外交部今天發布新聞稿指出，本次記者團深入報導台灣在外交、防衛、科技及國際參與等關鍵領域的具體成果，促進國際媒體對台灣民主制度與全球角色的充分認識，外交部將持續深化與國際媒體的坦誠交流，推動理念連結與事實傳播，強化台灣做為負責任民主夥伴的戰略定位與全球能見度。

吳志中在座談交流提到，台灣曾受國際援助，如今已具備協助他國的實力，對史瓦帝尼等友邦的支持均無附帶政治條件；在安全與地緣政治議題方面，面對中國升高軍事與輿論壓力，台灣採取「不是今天」（Not Today）戰略，以三大支柱建構嚇阻，一為自主強化國防實力；二是深化與民主國家的戰略合作；三則是凸顯台灣在全球供應鏈中的關鍵角色。

針對台灣與太平洋島國關係方面，吳志中說明，台灣希望與區域內理念一致國家建立穩定、互惠且不具附加條件的夥伴關係，推動觀光、教育、基礎建設等面向實質合作，近年中國以資金交換政治支持，破壞既有關係，台灣則強調合作應具透明性，並以當地人民福祉為優先，台灣盼被視為區域內志同道合的發展夥伴，與其他民主力量共同維繫印太和平穩定。

外交部表示，訪團在台期間也走訪台北國際電腦展（COMPUTEX）與多家創新科技機構，記者對台灣與NVIDIA、鴻海、台積電合作建構AI超級電腦「AIFactory」表達高度關注，並肯定台灣推動AI園區、促進產學聯結的政策導向。

對台 外交部 吳志中

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