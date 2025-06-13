行政院核定：下半年增2連假 明年9個連續假日

立法院日前三讀通過新增3個國定假日，行政院人事總處今天公布新修正的114年政府行政機關辦公行事曆以及明年115年辦公行事曆。確定下半年增加2個3天連續假日。明年總放假日則為120天，其中有9個3天以上連續假期。

人事總處說明，行政院核定114年政府行政機關辦公日曆表（修正版），今年下半年新增孔子誕辰紀念日/教師節（9月28日）、台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日（10月25日）及行憲紀念日（12月25日）等3個國定假日；增加2個3日連續假期（併同例假日）：孔子誕辰紀念日/教師節適逢星期日，於次一日9月29日（星期一）補假；台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日適逢星期六，於前一日10月24日（星期五）補假。

另外，行政院核定115年政府行政機關辦公日曆表，總放假日數120天，其中3天以上之連續假期（併同例假日）計有9個，分別為農曆春節假期（9天）、228和平紀念日（3天）、兒童節及清明節（4天）、勞動節（3天）、端午節（3天）、中秋節及孔子誕辰紀念日/教師節（4天）、國慶日（3天）、台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日等（3天）及行憲紀念日（3天）。

人事總處指出，行政院依「紀念日及節日實施條例」修正「政府機關配合紀念日與節日補假及調整放假處理要點」。基於國人已習於週休二日作息，處理要點已刪除調整上班日為放假日並補行上班之規定，另增訂放假日逢例假日於前一個或次一個上班日補假等原則性規定，並據以作為政府行政機關辦公日曆表排定之依據。

人事總處強調，政府行政機關辦公日曆表僅適用於政府行政機關公務人員，公營事業機構人員的放假，原則上比照辦理；至於有關警察、消防、海巡、軍事等性質特殊政府機關（構）放假日，以及各級學校適用之學年度行事曆，由內政部、海洋委員會、國防部及各該主管教育行政機關等視需要調移。此外，民間企業人員放假涉及勞動基準法相關事項，應依該法主管機關勞動部規定辦理。