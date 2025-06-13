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美大都會名作故宮登場 賴清德與馬唯中罕見同框

聯合報／ 記者楊惠琪／台北即時報導
總統賴清德和馬唯中握手致意，並以「台灣的女兒」介紹馬唯中。記者許正宏／攝影
總統賴清德和馬唯中握手致意，並以「台灣的女兒」介紹馬唯中。記者許正宏／攝影

故宮北院第二展覽館歷經兩年整修，今重新啟用，首檔國際大展迎來「美國大都會博物館名作展」，集結雷諾瓦、梵谷、馬諦斯、賽尚等38位藝術大師、共81幅經典名作，呈現19至20世紀法國藝術的多元風貌。總統賴清德今出席開展記者會指出，台美兩大博物館努力兩年多促成這次展覽，鼓勵民眾進館觀展，絕對值回票價。

今天在開展記者會上，貴賓冠蓋雲集，包括總統賴清德、美國在台協會處長谷立言、美國大都會博物館展覽暨國際倡議副總監昆西‧霍頓等人出席，前總統馬英九的女兒馬唯中，也以大都會博物館亞洲藝術部副主任身分到場，成為媒體捕捉焦點。馬唯中現場與賴清德握手致意。

賴清德致詞時特別感謝美國大都會博物館與故宮團隊，兩年多來的努力，才促成這場展覽，他也以「台灣的女兒」向馬唯中致意，記者會後賴清德也與策展團隊合影，和馬唯中留下難得的合影畫面。

賴清德說，故宮是國家重要資產，建館前後百年、來台前後一甲子，都年代久遠，需要注入新生命，否則就會「館如其名」，真的變成「故」宮。因此他在擔任行政院長時核定百億的新故宮計畫，改建既有建築、建置博物館群網絡中心，期許未來故宮不只是台灣的故宮，也是世界的故宮，不僅要讓世界看見台灣，也把世界帶進台灣。

谷立言致詞表示，此次展覽展現美國大都會、故宮兩大國際博物館的情誼，1961年大都會博物館協助故宮在美第一次展出，60多年後的今天，兩館再續前緣，適逢故宮百年院慶，再度攜手合作，讓台灣民眾走出家門，就可以欣賞來自紐約最精彩的藝術饗宴。

本次展覽展出來自大都會博物館的81件作品，規劃「身體姿態」、「肖像與人物」、「徜徉自然」、「從城市到鄉村」、「水岸風光」等五大展區，網羅從印象派到早期現代主義共38位藝術家的經典名作，囊括梵谷、馬諦斯、秀拉、畢沙羅與女性藝術家瑪麗・卡薩特、貝絲・莫莉索等人的精彩創作，呈現19至20世紀法國藝術的多元風貌。

故宮指出，這次是美國大都會博物館首度來台展出，精選羅伯特・雷曼家族收藏及其他民間捐贈的代表性作品。雷曼家族在1969年捐贈多達2700件的藝術藏品給大都會博物，大都會因此設立「雷曼廳」專門展示這批印象派及早期現代主義的繪畫與素描作品，這也是雷曼家族的珍貴收藏，首次大規模在海外展出。

「美國大都會博物館名作展」自6月14日起至10月12日在故宮北院第二展覽館展出。展覽期間，故宮北院第一、二展覽館推出聯票優惠。

總統馬英九的女兒馬唯中（中），以大都會博物館亞洲藝術部副主任身分到場，成為媒體捕捉焦點。記者許正宏／攝影
總統馬英九的女兒馬唯中（中），以大都會博物館亞洲藝術部副主任身分到場，成為媒體捕捉焦點。記者許正宏／攝影
美國大都會博物館首度來台展出，結雷諾瓦、梵谷、馬諦斯、賽尚等38位藝術大師、共81幅經典名作。記者許正宏／攝影
美國大都會博物館首度來台展出，結雷諾瓦、梵谷、馬諦斯、賽尚等38位藝術大師、共81幅經典名作。記者許正宏／攝影
美國大都會博物館首度來台展出，結雷諾瓦、梵谷、馬諦斯、賽尚等38位藝術大師、共81幅經典名作。記者許正宏／攝影
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總統馬英九的女兒馬唯中，以大都會博物館亞洲藝術部副主任身分到場，成為媒體捕捉焦點。記者許正宏／攝影
總統馬英九的女兒馬唯中，以大都會博物館亞洲藝術部副主任身分到場，成為媒體捕捉焦點。記者許正宏／攝影

馬唯中 故宮 博物館

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