乙未割台與抗日 台灣光復80周年研討會劍潭登場

為紀念台灣光復80周年，台灣抗日志士親屬協進會與中華戰略學會攜手舉辦的《乙未割台與抗日——台灣光復80周年》學術研討會，於2025年6月13日（五）台北劍潭青年活動中心經國紀念館一樓集賢廳盛大舉行。此次研討會以「李友邦、蔣渭水、林幼春」三位台灣抗日人物為主軸，更首次公開揭示1914年太魯閣原住民抗日的歷史真相，期盼喚起世人對台灣早期抗日歷史的認識與省思。

主辦單位臺灣抗日親屬協進會理事長林明聰。 圖／臺灣抗日親屬協進會提供

現場邀請到中國國民黨黨主席朱立倫、婦聯會主任委員雷倩、前教育部長吳清基、前彰化縣縣長卓伯源、前總統府資政胡為真，以及陳鎮湘上將、伍世文上將、王立申上將、李麟連上將、彭進明上將、曾金陵上將等多名退役國軍將領、嘉賓蒞臨研討會。

中國國民黨黨主席朱立倫。 圖／臺灣抗日親屬協進會提供

中國國民黨黨主席朱立倫致詞表示，今年是抗戰勝利及臺灣光復80年，上月國民黨團在立院通過臺灣光復節訂為國定假日，期望讓下一代清楚臺灣光復的歷史意義，以及抗戰勝利的歷史連結，才有後來的民主、今日臺灣安和樂利的生活，這是永遠無法被磨滅的歷史，非常感謝主辦單位舉辦這一系列的研討會，讓每一段的抗日歷史，都能夠流傳下來。

主辦單位臺灣抗日親屬協進會理事長林明聰。 圖／臺灣抗日親屬協進會提供

婦聯會主委雷倩致詞指出，現今的臺灣正面臨最深刻的撕裂行動，這是對四百多年前就來到臺灣的族群後代嚴重誤解，過去婦聯會曾在光復節邀請台灣抗日親屬協進會討論台灣英勇抗日的歷史，提起歷經過50年抗日的台灣人民終於等到天明，所以稱為臺灣光復節。因此，現在每個人都有責任傳達正確的歷史，這在兩岸追求和平的時刻，更具有關鍵意義。

主辦單位臺灣抗日親屬協進會理事長林明聰、中華戰略學會李本京理事長則特別強調，台灣人民應緬懷抗日志士的犧牲與精神，尤其抗戰勝利得來不易，是志士熱血換來，因此不能忘記他們的犧牲與貢獻，繼續傳承這段歷史與民族精神，絕不容被輕易遺忘及抹殺。

研討會的靈感，源自丘逢甲於1911年所寫、百年後重現的詩作。詩中「大海潮聲風送來，夜半騎鯨夢渡台」等句，不僅展現詩人對家國命運的感懷，更象徵著他對台灣光復的殷殷期待。此詩珍貴的真跡，意外於2011年由其後人發現於教科書頁上，重現歷史場域中鮮為人知的文化片段，為本次活動增添深厚的歷史底蘊。

丘逢甲生前奔走於革命最前線，既為辛亥革命募資，又協助孫中山籌建臨時政府，並指派羅福星返台組織抗日行動。他的遺志，由子嗣丘念台繼承，延續至台灣文化抗日運動的開展。此次研討會將串聯丘家三代精神，以及蔣渭水、林幼春、李友邦等先賢的足跡，透視文化與行動如何在台灣歷史上激起長久的波濤。

研討會另一亮點，將揭示長年被忽略的1914年太魯閣抗日事件，由具有太魯閣族血統並國軍烈士王生明之後人親自主講說明，揭開台灣原住民族抗日歷史新頁。面對時代風雲，更需重新凝視這些未曾淡去的名字與信念，從歷史中尋找未來的答案。