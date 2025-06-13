台灣民意基金會：四成五支持非核家園 未過半但占多數

台灣民意基金會今天公布最新民調指出，四成五民眾認為「非核家園」是一個值得追求的目標，四成三認為不值得追求。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，這項發現傳達了一個清楚的訊息，台灣社會對非核家園時代來臨，態度模稜兩可、看法分歧、缺乏共識，但支持非核家園的人略占多數。

民調以：「自今年5月17日核三廠2號機除役後，台灣正式進入「非核家園」時代，您認為非核家園是不是一個值得追求的目標？」結果顯示，17.9%非常值得，27.2%還算值得，19.6%不太值得，23.7%一點也不值得，7%沒意見，4.6%不知道。

游盈隆表示，從各縣市來看，北二都居民較傾向認為「非核家園」不值得追求，但南二都正好相反。具體數字為，台北市四成九認為值得追求，五成一不以為然；新北市四成三值得，四成七不值得；台南市五成三值得，四成不值得；高雄市四成九值得，三成八不值得；其他 16 縣市，四成三值得，四成三不值得。

該民調由山水民意研究公司受本基金會委託，訪問期間是6月9至11日；對象以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣，市話 70%，手機 30%，有效樣本 1085 人，市話 762 人，手機 323人；抽樣誤差在 95%信心水準下約正負2.98個百分點，並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。